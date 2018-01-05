2018年01月05日 04:10 中國時報 楊艾俐

2018年降臨，微信、Line、臉書處處都是祝願詞，不外乎新年新希望，祝願心想事成。

在英文裡，新年新希望並不是「New Year Wish」，而是「New Year Resolution」，是新年發下的誓願，有強迫性，而不是外求奇蹟發生。因此著重在可達成的目標，而不是虛幻的夢想。

但是現今社會變化電光石火，始料未及。前幾年，還在當紅的Intel沒有趕上智慧型手機這波榮景，全球裁員2萬人；蘋果電腦眾目所盼的iPhoneX還頻頻出包，銷路不若預期；2017年人工智慧和工業4.0風馳電掣，威脅著每家企業和每個上班族。

因此社會、國家、個人不只應該有新年新目標，應該是每季有新目標，甚至每月都有新目標才行，大陸財經作家吳曉波說，「新世界是一條惡龍，你騎上去了，就別指望還有下來的機會，你必須使出全部的力量往前衝。」

一年開始才有新希望的缺點是時間拉得太長，現今社會又有太多誘惑，分散對目標的執行力，很多人到了2月就忘記自己的新年新計畫，有的企業第2季就忘記了自己在年初所定的目標，尤其是抽象的目標，如改善企業文化、加強溝通等，而企業的競爭力往往根植於這些抽象的目標。

華人社會注重過農曆年，往往要等到過完農曆年，才真正開始打起勁來執行今年的計畫，遇到晚過年，如今年2月中才過年，放完年假就已經2月底，2018年已過了1/6了，因此應該1月就要執行新計畫了。

人海蒼蒼，常面對不可測的變局失去工作、情感、家庭、健康，也常要修改計畫。Facebook營運長雪柔‧桑德伯格本有著眾人嚮往的A+人生，兩年前，桑德伯格的丈夫意外驟逝，她的人生瞬時陷入不見底的痛苦，身邊的朋友擁著她說，「A選項已經不存在了，就從B選項開始吧！」於是她寫出了《擁抱B選項》一書，期勉讀者即使完美選項不復存在，大家仍可以擁抱B選項，勇敢重新開始人生。如果桑德伯格等到次年才開始新年新計畫，要沉溺在悲悼中半年，相信臉書和她個人都會蒙受損失。

訂立新計畫就必須定期自省，宗教及哲學更是鼓勵人定期自省，甚至隨時都要自省，例如基督教鼓勵人時時要心意更新；佛家有放下屠刀，立地成佛之說；孔老夫子「吾日三省吾身」；希臘聖哲蘇格拉底更說「沒有自省的人生，是不值得活的人生。」

《紐約時報》建議可以使用SMART 5原則，臉書創辦人祖克柏也根據此5項原則訂定新計畫：1、Specific：指目標必須明確具體，如今年公司營業額必須達到3億等、每天要走3000步。2、Measurable：可衡量的指標。改變要能數據化，如果想減肥，可以訂出每階段須達成的目標，並據實記錄每段期間所減下的體重，或拍下每個時期的自己。3、Achievable：可達成的，合理的目標。如一個業務員去年做到200萬營業額，今年老闆非規定他要能做到400萬，那是強人所難。但是能做到250萬就是增加績效25%，是比較可能達到的目標。4、Relevant：這個目標是否與自己未來有關，例如要買房子，每個月要存多少錢才能付頭期款。5、Time-bound：規定目標要達成的時限，例如一季結束要達成多少營業額。

(中國時報)