性侵犯的個資要保護嗎

2018年01月05日 04:10 中國時報 葉毓蘭 （作者為亞洲警察學會秘書長） （作者為亞洲警察學會秘書長）

台南市警察局婦幼隊負責承辦性侵害業務的女警，因為眼疾手術後視線不清，在每月定期公告「性侵高再犯危險人數」時，誤將全部名冊上傳到官網，76名性侵犯個資全都露，遭到警察局記大過調職，並依洩密罪嫌送辦。

這則新聞引起廣大的迴響，幾乎是清一色地支持女警，認為應該「記大功」，還建議警方公布這些性侵犯的個資。這是人民對於法律悖離現實的直接表態！

7年前，雲林莿桐14歲的葉小妹在住家附近慘遭甫出獄的性侵犯林國政姦殺，當時由民間發起「白玫瑰運動」。葉小妹案引起公憤，以為有機會突破「人權團體」的防堵，所有具有高再犯危險的加害人都將仿照美國「梅根法案」，公告姓名、照片及判決要旨，以避免類似悲劇發生，但這個希望最後還是落空。

橘逾淮而為枳。台版的「梅根法案」成了《性侵害犯罪加害人登記報到及查詢辦法》，性罪犯在出獄後，要到警察局報到並登記更新相關資料，但是不做公告，只提供學校、幼稚園、兒少福利機構等相關單位在雇用專職、兼職人員或召募志願服務人員申請查閱之用；辦法的第15條明文規定：不得對查閱所知之加害人為騷擾或犯罪之行為。因此，警察機關在回應民眾對於性侵犯動態知的需求，只能聊備一格的公布轄內高再犯危險性侵害罪犯人數，其他訊息均不得公布，除了增加恐懼外，能發揮什麼預防被害的效果？

美國的梅根法案，是1994年紐澤西州7歲女童梅根在住家附近遭受有性侵前科的鄰居姦殺，在89天後，紐澤西州議會通過立法，要求性侵犯在離開監獄後，必須向指定機關登記，並授權執法機關在保護公眾安全必要時，可以公開性侵犯之相關資料 。

這個性罪犯登記公告的制度已成為聯邦法律，但在各州施行時，控管的嚴密頻度容有不同的做法，共同點是性罪犯分級管理，對於再犯率高的兒童性侵犯採取零容忍。因此，2個月前有位台美雙籍的盧姓男子，因為多年前在美國犯下性侵兒童案件，仍遭美方懸賞150萬美元追緝。

反觀台灣，以保護個資為名對所有犯罪者善盡保護之責，令人忍無可忍。上個月，兩名渣男涉嫌在Line上誘拐脅迫近百名國小女童拍祼照，還有幾名女童遭到強制猥褻，被高雄地檢署起訴，高檢大作新聞。但最可笑的是，所有的新聞報導都很仔細地幫兩名渣男打了馬賽克，其他的個資保護得滴水不漏。令人擔心的是，以法院審理的效率，這兩名專門對兒童下手的色狼很可能很快就被釋放，隱身人海之中，繼續在網路上掠誘幼童，進行侵害。

女警的失誤，讓我們重新思考台灣的法律到底在保護誰的人權，台灣的媽媽們能夠安心嗎？

(中國時報)