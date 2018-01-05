錯判疫苗株 流感須統籌防治

2018年01月05日 04:10 中國時報 蘇益仁（作者為南台科技大學生科系講座教授）

近2、3周來，台灣的季節性流感疫情成直線上升，主要流行株以日本山形株為主，與世衛建議的疫苗株維多利亞株不同。因此，雖然台灣去年施打的流感疫苗量達700萬劑，比過去多年來都增加，但保護力降低到3成，造成了大疫情。

面對流行株與疫苗株不同的窘境，學者專家建議應施打四價疫苗，可以同時保護兩型B流感，但價格每劑達2000元且健保不給付，政府權宜之計似可考量對高危險族群開放以應急。如若有困難，則應仿照2016年2月健保開放抗病毒藥物的發病早期（24至48小時）使用政策，否則今年春節前後將會有大的疫情，對民眾健康及醫療體系將是很大的衝擊。

根據2017年12月25日出刊的《時代》雜誌報導，去年澳洲冬天（台灣的5、6月）A型流感疫情嚴峻，達往年的3倍，主因是H3N2及H1N1疫苗選株經蛋培養後發生突變，而降低了疫苗對流行病毒株的保護。

即使如此，專家仍建議施打疫苗，一則減低病情，再則降低疫情的傳播。台灣去年6至8月也曾有A型流感的流行，也發現相同的蛋培養突變，是相當不尋常的疫情時序錯亂。2018年A型流感目前雖僅占約20%，但未來兩個月會不會流行率增加，值得密切注意，否則如果A及B兩型突變病毒同時流行，後果將很難料。

今年除了季節性流感外，台灣南部的高病原性禽流感疫情亦已在南部地區爆發多起H5N2及H5N6的疫情，農委會並撲殺了數萬隻雞鴨，未來的演變並不樂觀。這些高病原性禽流感是否已本土化，一如中國南方，何時會演變成禽傳人，如已發生禽傳人的H7N9，政府應嚴密監控。

我曾建議行政院應仿效登革熱成立國家禽流感防疫中心，統籌監控、診斷、撲殺、防控，及疫苗研發等業務，但農委會只以專案計畫因應，應再評估。

台灣的流感疫情十分特別，季節性流感的流行病毒株都比世衛組織的疫苗株提早兩年，因此猜錯的比率高達4成左右。主因是世衛疫苗選株都以歐美株為主體，即使10年來大家建議應加入東南亞株，但世衛並無回應。東南亞國家是否應建立自己的流行株資料，結合流感疫苗廠及各國的流感實驗室資料，開發另一株流感疫苗，我認為，該是時候了。

因此，我再度呼籲政府，應仿效日本國立感染症研究所，成立國家流感防治及研究中心，統籌流感及禽流感的防治及研究，才能有效因應流感的突變及禽流感的威脅。因應今春的流感疫情，應立即評估四價疫苗及抗病毒藥物的儲備及使用。防疫就如戰爭，應制敵於機先，方可戰勝。

(中國時報)