2018年01月05日 04:10 中國時報 葉家興（作者為香港中文大學金融系副教授）

《天下雜誌》日前公布的「2018年國情調查」，蔡英文總統的滿意度僅及24%，比備受爭議的美國總統川普還低。並且，不滿意度的民眾幾乎是滿意的3倍。這次調查是在去年11月底舉行，如果再晚一點，當「夢想府」的文青發言傳得滿城風雨時，民調只怕一波還有一波跌。

「夢想府」是諷刺蔡總統日前「最低工資3萬是她的夢想」的言論。總統拿不出解決低薪的辦法，只以夢想說嘴，恰與行政院長「低薪做功德」的論調呼應。

也就在這樣治理無能的困局中，愈來愈多台灣人想逃離薪資困頓的夢魘，到薪資快速增長的中國大陸就業。「2018年國情調查」發現，高達38%的受訪者願意到大陸工作，如果僅考慮20～29歲及30～39歲民眾的意願，比例還要提高到44%及43%。與去年同期調查相比，總體比例也增加了8%。以台灣2300萬人口來說，也就是1年間多了近200萬人（及家屬）想到大陸試試。

那3年前的反兩岸服貿是在反什麼？愈反愈多人想離鄉背井到大陸工作？

以漏洞百出的懶人包誤導，以狹隘地方主義動員，善用了國民黨內部政爭的矛盾，當年太陽花運動使台灣與全球最快速增長、創新實力頂尖的經濟體關係冰凍。一方面使台灣失去許多高薪職位增長的契機，另一方面也逼不少人走上了離鄉奮鬥的荊棘路。

因為太陽花運動的龐大能量而上台的綠營人士對這種處境沒有自覺嗎？恐怕沒有！他們自己的經濟處境顯然改善了，分配資源的權力大增。但在大舉分封犒賞功臣的同時，卻對民眾的困局失去同理心。因此會有「夢想府」、「功德院」等讓台灣人民傻眼的「幹話」層出不窮。

例如，反服貿大將從月薪不到10萬的教授，一躍成為年薪加補助過千萬的立委，日前他因「違反集會遊行法」等罪嫌在法院受審時還嗆聲：「若非318，兩岸服貿協定早已生效！」他自己的錢多權大了，卻不知今天兩岸三地熊貓眼航班上辛苦為生活奔走的台灣人，大概許多都要「拜謝」他把兩岸服貿協議擋下來。

當然，兩岸服貿不是唯一解方，如果綠營上台後能另闢蹊徑為台灣經濟找到新動力，為全體國民加薪，必然也會受到民意支持。不過，要發展創新經濟的目標，卻選定經濟規模及創新實力皆次之的東南亞來投注「新南向」的資源。事倍而功半，這種方向對大多數學歷高卻英文菜的人有幫助嗎？如是，今天怎麼會有近半數年輕人想到大陸工作？

張學友的歌〈藍雨〉或許很好刻畫了許多年輕人的酸楚：「茫茫的哦……搭一班最早的列車，用最溫柔的速度離開你身邊，在我沒有後悔以前，當你的美夢正甜，我已帶著破碎的心情，走遠。」沒錯，小英的夢想正甜；只是，人民的夢魘很苦。

(中國時報)