亞大幫你戒網癮 成功率７成５

2018年01月05日 04:10 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

為緩解台灣青少年沉迷網路的情況，「中亞聯大」網路成癮防治中心研發可預防網路成癮、戒癮的教材與方法，經1年實施與追蹤，協助青少年脫癮比例高達7成5。該防治中心指出，目前已與台南市、台中市等8個縣市教育局合作，預計培訓上萬名種子教師，投入預防網癮行列。

據國發會調查，全台約105萬名12歲以上民眾處於沉迷網路風險，亞洲大學副校長兼網路成癮防治中心主任柯慧貞指出，經研究證實，若連續6周、每周維持90分鐘的團體介入輔導，可有效幫助青少年從平均每天沉迷網路遊戲4小時降到2小時內。

柯慧貞舉例，有一名國中生因功課不好，但在電玩遊戲中找到成就感，從此沉迷網路遊戲，中心透過輔導，先找到有助面對學業的「高四感」，也就是歸屬感、愉快感、成就感及價值意義，再藉由球類運動、社會服務逐漸脫離網癮。

她強調，中心擬定的輔導策略是先提升學生戒癮動機，再依個案分析容易失控玩遊戲的情境，藉此找出「高四感」替代方案，若被輔導學生是因考試壓力大才選擇沉迷遊戲，輔導團隊會協助轉移負面想法，成為正面思考，先練習情緒放鬆，再透過提升課業的方式，慢慢脫癮。

這項輔導方式經實行並追蹤1年，研究團隊發現近來網路成癮盛行率下降，不過，柯慧貞指出，網路成癮下降，但手機成癮比率有逐漸上升趨勢，據教育部去年調查發現，高中、國中與國小手機沉迷學生比例分別為30.8％、29.9％及19.3％，目前團隊也致力研發預防青少年手機成癮的方法。

她建議，家長可透過讓孩子了解使用手機的好壞，約定健康上網規範同時以身作則，利用管理時間的APP控制手機使用時段，並協助孩子找出「高四感」替代活動，才是防止成癮的辦法。

(中國時報)