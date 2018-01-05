台北小公園 不再大眾臉

2018年01月05日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

甫邁入2018年，由台北市文化局主導的「公園不再大眾臉」計畫，4日宣告跨大同區、中山區的4座帶入共融式遊戲場的鄰里公園啟動，市長柯文哲指出，這是台北邁向先進文明城市的努力，也是把共融式遊具帶進鄰里的嘗試。

位於大同區的朝陽公園，一早已有不少鄰近的幼稚園小朋友與新設計完成的「鈕扣獅」互動玩耍，設計師于沛廷指出，設計之初先觀察了公園附近的歷史背景，發現鄰近台北百年茶行及服飾配件行，於是打造出結合鈕扣和茶葉元素的「鈕扣獅」，獅背上的鈕扣可讓小朋友在上跳躍練習平衡感，獅身各處又有沙鈴、響板，讓小朋友操作時發出不同的聲響。

市長柯文哲出席啟用儀式時表示，一開始規畫共融式遊具只落腳在榮星、中研、碧湖等大型公園，但他主張「應落實在市民每天的生活，不應該是家長有需要時帶小孩去大公園玩，而是把鄰里公園也帶入共融式的遊具。」相較於過去千篇一律的「塑膠罐頭」遊具，柯文哲也直言「難看，不太符合台北市作為先進城市的要求。」雖然也坦言「設計是要花錢的」，但也透過在地化思考，舉辦工作坊等方式，讓社區民眾共同參與公園的改造，成為既有區域文化特色，又能讓老人、小孩、身心障礙者能共同使用的空間。

4日啟動的共融式遊戲場包括大同區的朝陽、樹德、景化，以及中山區的中安公園，中山區的永盛公園預計1月底完工，面積較大的大同區建成公園則預計9月底完工。

幾座遊戲場均是由台灣的設計團隊完成，材料也是MIT，如負責樹德公園「ParkUp大同」的設計師張憲文便介紹指出，在公園內立的64支木柱均是來自新竹的國產杉木，「做好防護處理，用個3、5年不成問題。」

柯文哲也指出，未來希望設計能成為台灣的外銷產業，藉著共融式遊具「把台灣的設計能量做出來」。

(中國時報)