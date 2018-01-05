張學友履諾：4月台北見

2018年01月05日 04:10 中國時報 蔡琛儀 報導

「歌神」張學友去年2月一連在台北小巨蛋演出6場，當時他承諾歌迷：「我會回來的。」果真說到做到，在開春第一周就宣布將在4月20、21、22、27、28、29日一口氣唱6場。張學友對重返台北開唱感到興奮又榮幸，「希望在經過過去的1年多，不同國家，不同天氣，100多場演出的磨練後，帶著一個更成熟，更完整的演唱會再回來台灣，務必不能讓期待已久的歌迷朋友們失望。我會加油的！4月見！」

2018年伊始，張學友也許下新年新希望，「在2018年我的願望跟過去每一年一樣，希望家人，朋友每一位都健健康康、快快樂樂地生活；希望每一個人都能努力向著自己的夢想和目標一步一步的邁進；希望無論那個角落都多一點愛，少一點鬥爭，讓世界充滿和平與愛。」

門票20日開賣

張學友演唱會自2016年10月於北京起跑後，陸續唱進香港、美國、英國、星馬、澳洲等地，此次唱回台北前，也將打破他自己創下的華人歌手單次巡迴演唱會場次紀錄，在18個月內完成146場演出，同時還刷新12個月內觀眾總數超過204萬人次的金氏世界紀錄，再為歌唱生涯寫下新的里程碑。

演唱會門票20日下午1點開賣，為杜絕黃牛，此次演唱會票券特地採「該場次開演前15天才可以列印」的方式，詳洽拓元售票網站。

(中國時報)