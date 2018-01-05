紅衣小女孩發唱片 大咖瞄準蔡依林

簡士耕（左起）、程偉豪、曾瀚賢帶領團隊成功創造出台灣本土恐怖片IP。（羅永銘攝）

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中國時報
專訪

《紅衣小女孩2》以破億佳績榮登2017年國片票房冠軍寶座，製片公司瀚草影視預告拍攝續集前，將推出紅衣小女孩的唱片，更透露會邀請知名大咖歌手參與製作。

之前宣傳電影時，導演程偉豪曾巧妙形容：「紅衣小女孩是靈界蔡依林。」也令人猜測是否將由蔡為紅衣發聲，對此，瀚草影視總經理湯昇榮表示目前商談中。程偉豪傳出和監製曾瀚賢鬧翻不合而出走，前晚證實他將為「紅衣小女孩」拍攝MV，傳言不攻自破。

該系列成功引起話題並打下好口碑，除了有許瑋甯、黃河等人傾力演出，幕後監製曾瀚賢、導演程偉豪和編劇簡士耕功不可沒，前日3人齊聚接受專訪，談起《紅衣》的發展過程以及現況，程表示已經交代好在一、二集中留下的線索，為續集提供不少想法，之前透露有可能會以虎爺、魔神仔為故事主軸，簡士耕表示同意，但談起演員卡司三緘其口，曾瀚賢則表示盼力邀歷屆鬼后參演！

對於外界所傳的《紅衣3》，曾瀚賢表示不排除把許瑋甯、黃河和吳念軒找回來，是否和尹馨談過？他坦言已和許多演員聯絡，還透露希望找歷代鬼后加入「紅衣宇宙」，一口氣開出名單包含《倩女幽魂》王祖賢、《鬼新娘》鍾楚紅、葉德嫻和《雙瞳》李心潔等大咖名單。

原訂每集換導演

但《紅衣3》被說「換掉」導演，曾瀚賢表示去年初即確定由《濁流》導演莊絢維接拍第3集，並說當初開啟紅衣系列，就想仿效好萊塢的《異形》、《厲嬰宅》模式，不斷培育新導演，原訂每集換一位，程偉豪笑說能接拍《紅衣2》是因「執念」，但不再接拍續集：「我其實是既得利益者，現在見好就收，也有自己想拍的東西！」

(中國時報)

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