彭佳慧虎媽教子：哭沒有用不哭才有

2018年01月05日 04:10 中國時報 許雅淳 報導

彭佳慧育有3個兒女，全家感情融洽。（取材自臉書）

彭佳慧4日出席電台活動宣傳新專輯《我想念我自己》，對3個小孩十分疼愛的她，憶起前年全家去日本迪士尼，人潮超多讓她崩潰，不論上廁所、玩遊樂設施都要排隊1小時以上，但她為了孩子仍耐心陪伴；她對教育相當有一套，名言是「哭沒有用、不哭才有」，透露2年前有次兒子哭鬧不聽話，她心一橫，竟直接坐計程車送兒子去育幼院。

由於兒子聽不懂台語，彭佳慧當時刻意用台語跟司機串通：「兒子不乖！假裝送他去育幼院。」到了育幼院門口，兒子當場嚇哭，她希望讓小孩知道世上有很多沒有父母的小朋友，該珍惜家庭給予的一切；管教剛柔並濟的她強調家庭要有家規，「父母不要說做不到的事」，這是對孩子的責任。

不輕易打小孩

她從不輕易動手打小孩，3個小孩至今各打過一次，「打就要讓他們印象深刻，不能常打，否則小孩就會不在意。」被問是否為「虎媽」？她直呼：「隨便怎麼寫，我是很好的媽媽。」她沒工作時就陪著孩子追趕跑跳碰，兒女則會寫卡片、送畫給她，「他們都放在我床頭，故意讓我看到。」讓她感到窩心。

近期因宣傳期工作滿檔，寒假她雖走不開，卻已計畫要請老公帶小孩與好友到日本滑雪，費用全都她來負責，努力兼顧家庭與工作的彭佳慧說：「我就好好賺錢，讓他們去玩。」

(中國時報)