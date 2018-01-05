昔恨鐵不成鋼 今為愛徒求情！孫德榮：我知道陳喬恩恨我

2018年01月05日 04:10 中國時報 林淑娟 報導

陳喬恩當年由前喬傑立總經理孫德榮一手挖掘、栽培，聽聞昔日愛徒酒駕被逮，人在昆明的孫德榮緩頰說，她至少坦然認錯，誠懇道歉；她去大陸奮鬥這麼久，已是大陸戲劇一線演員，算是為台灣爭光，「拜託大家再給我這個女兒一個機會」。

外傳陳喬恩當年曾有酗酒、行為脫序狀況，因而慘遭冷凍，孫德榮回憶，當年她主持《中國那麼大》以「小紅恩」走紅，就安排她跟吳宗憲主持台視《綜藝旗艦》，結果陳疑似因為主持黃金檔壓力太大，躲在攝影棚喝酒，他一知情，二話不說馬上向製作單位請辭，並立刻冷凍她1年，故意不給她任何工作。

安排她進大陸發展

那段期間陳喬恩動用許多關係想解約，但他都不理，「我就是要她痛苦，才能痛定思痛。但她始終不了解，為什麼我對她特別嚴，這是一種恨鐵不成鋼心情。我也知道她非常恨我。」

陳喬恩離開喬傑立的前一年，孫德榮力排眾議，不惜得罪老東家三立，也要安排她跟明道進大陸拍戲，奠下她日後在大陸發展的基礎，「她都沒想過能進內地發展是誰幫她打的天下，我一直期望有一天她自己會懂，她可能還沒想通，但我也不強求。」

去年錯失冰釋機會

陳喬恩這麼多年來與孫德榮完全沒聯絡，外界解讀兩人師徒反目，孫德榮說，去年趙小僑辦婚宴時，他是主婚人，本來有機會自然地碰到陳喬恩，但他因哥哥過世覺得自己不宜出席婚宴，最終沒能見面。不過當時他其實很感動，覺得以陳喬恩現在的知名度，還特別向劇組請假回台，對好姊妹有情有義。

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(中國時報)