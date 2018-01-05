亞米‧海因繆思變美饌

2018年01月05日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

亞米海因親臨松山文創特展，其中《西洋棋》巨型裝置藝術吸睛度十足。（瘋設計提供）

台北W飯店與「FUNTASTICO│Jaime Hayon 亞米‧海因的設計狂想」亞洲巡迴特展合作，以設計師亞米海因作品為繆思，打造「驚艷狂想曲」雙人下午茶組，即日起至3月31日限期供應，每套1800元+10％。

「驚艷狂想曲」午茶組含10款甜鹹點、2人份茶飲、咖啡暢飲及4杯調酒。甜點「搖滾熱狗覆盆子白蘭地軟巧克力」外型為作品《搖滾熱狗椅》縮小版，混合法芙娜巧克力與鮮奶油製成滑順甘納許，佐以覆盆子風白蘭地添香氣。

嗑午茶抽門票

「荔香雞鳴綠豆涼糕」為作品《綠公雞》復刻版點心，香甜荔枝酒加入綠豆糕製作，擬真公雞外型吸睛度滿分。凡購買「驚艷狂想曲」午茶組，即贈明信片，並可抽特展雙人門票。

被譽為「下一個菲利浦史塔克」、「設計界達利」的亞米海因，來台舉辦「亞米‧海因的設計狂想」特展，由時藝多媒體與瘋設計在松山文創園區五號倉庫聯合舉辦。亞米海因設計範疇橫跨公仔、珠寶、藝術品與室內設計領域，經典華麗風格中帶點俏皮意涵，此次展出超過40件作品，包括《綠公雞》、《西洋棋》與《搖滾熱狗椅》等。

■Index

FUNTASTICO│Jaime Hayon

亞米‧海因的設計狂想特展

展期：即日起至3月4日10:00～18:00

（17:30最後入場，除夕休館）

地點：松山文創園區五號倉庫

聯絡電話：02-66169928

(中國時報)