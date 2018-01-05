李皞傳統廚藝調入個人風

李皞在Taste Lab展開為期2個月的駐店客座，帶來富個人特色的「輕奢華料理」。（台北晶華酒店提供）

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中國時報
李皞為好萊塢知名米其林星級餐廳PATINA前主廚，承接過葛萊美獎與艾美獎等大型派對餐飲。（台北晶華酒店提供）

承接過葛萊美獎、艾美獎大型派對的米其林星級餐廳「PATINA」前主廚李皞（Paul Lee）返台獻手藝啦！這位來自台灣、名揚好萊塢的型男主廚，上回在麗晶精品年度貴賓之夜完成600人派對餐點而大受矚目，台北晶華酒店為讓更多饕客品嘗名廚料理，力邀李皞4日起在麗晶精品新開幕的Taste Lab展開2個月客座。

客座料理以New American Cuisine為主軸，李皞說：「我認為New American Cuisine是在尊崇傳統廚藝精髓下，加上個人風格故事的料理。所以在美國許多廚師即使做同一類料理，依然能呈現不同的獨特風味。」他以在LA成長、工作的豐富閱歷帶入料理，不拘泥道地味道，更著重個人風格和搭配出的美味。

「松露下課三明治」是李皞在LA讀書時，下課回家後常做充飢點心的豪華升級版；「不是牛肉麵」是在吃了晶華酒店出名的牛肉麵後，以西式方法重新解構台灣經典美食，燉煮到軟嫩多汁的帶骨牛小排，撒上風乾酸菜打成的粉末、淋上紅燒牛肉醬汁，配上炸牛筋、洋蔥和龍鬚菜，極富創意的美味盡現。

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(中國時報)

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