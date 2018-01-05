任容萱玩親親 願為愛低頭

任容萱換上HOGAN厚底鞋款身高直逼180公分，還笑稱曾因穿增高鞋被朋友抱怨，HOGAN MAXI H222粉紅拼接休閒鞋2萬600元。（HOGAN提供）

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HOGAN H222系列彩色印花拼接休閒鞋，1萬7900元。（HOGAN提供）
私下走輕鬆風格的任容萱，自稱一雙小白鞋是春夏必備，舒適度更令她盛讚適合穿著到處旅行，穿HOGAN H327異材質拼接休閒鞋1萬2500元，背黑色手提肩背包2萬7000元。（HOGAN提供）
HOGAN H357系列寶石藍休閒鞋，1萬3000元。（HOGAN提供）
HOGAN ICUBE系列銀色休閒鞋，價格店洽。（HOGAN提供）
HOGAN MAXI H222系列厚底涼鞋，2萬600元。（HOGAN提供）

甜美女星任容萱昨受邀出席義大利時尚品牌HOGAN 2018春夏新品鑑賞會，170公分的她，足蹬一雙有7.3公分厚底的台灣限定款粉色MAXI H222系列休閒鞋現身，讓身高頓時直逼1米8。

期許今年獨自遊歐洲

任容萱透露曾因穿厚底鞋「高人一等」的現象，而被大學同學抱怨，但歷任約會男伴中倒尚未遇過比她矮的。雖說交往對象身高不是問題，她也坦言：「還是想要有小鳥依人的感覺。」如果真的遇到身高不及她的理想情人，還是甘願接受需要低頭接吻的風險，幻想起可以讓她來負責壁咚的畫面，更讓她興奮地說：「這樣很帥耶！」

目前仍在上海拍戲的任容萱，對於新的一年想要完成獨自一人赴歐自助旅行的心願，而穿上本季HOGAN鞋款，更讓她搶先用時尚環遊世界。秉持品牌肆無忌憚揮灑青春、前衛的核心精神，2018春夏系列以「城市吉普賽」為主題，融合趣味和多彩於心，放入流蘇、印花等民族風元素，鞋體側面H字形Logo，亦用圖騰緞帶、花卉刺繡取代，呈現十足清新視覺。除在MAXI H222系列中大量使用鏡面皮革外，並首度推出厚底涼鞋款式，搭配七彩霓虹鞋底營造大膽的創新風格。

男鞋舒適色彩充滿朝氣

而男鞋方面，本季就原有Interactive運動鞋型再升級，全新ICUBE系列加入記憶型泡棉鞋底，增高穿著舒適度及穩定性；另一全新H357系列，則主打復古鞋型，染上寶石藍、太陽黃等飽和色調，跳出春夏活力色彩。

(中國時報)

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