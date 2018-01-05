導演黃信堯 時尚初體驗

漢米爾頓致贈名表給導演黃信堯，向電影人致敬。（陳俊吉攝影）

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中國時報
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連恩尼遜在《疾速救援》中配戴漢米爾頓表拯救世人。（擷自官網）
漢米爾頓Hamilton世界時區腕表，3萬8900元。（Hamilton提供）
大久保麻梨子（右）、雷婕熙以電影人的身分出席漢米爾頓表新店開幕活動。（陳俊吉攝影）
漢米爾頓Hamilton動芯Jazzmaster Open Heart 42腕表，3萬2300元起。（Hamilton提供）
漢米爾頓Hamilton爵士藝匠計時碼表，6萬1400元。（Hamilton提供）

漢米爾頓Hamilton為慶祝100周年，最近積極與電影緊密結合，除與電影《即刻救援》攜手合作外，更贈表給金馬獎最佳新導演獎、執導《大佛普拉斯》的黃信堯，他初次出席時尚場合，展現帥氣一面，也說得了獎，他就想買支漢米爾頓表犒賞自己，也算是「頒獎給自己」，沒想到漢米頓表竟然主動想到他，讓他非常感動。

漢米爾頓表與好萊塢電影的關係匪淺，每年都會頒發「幕後英雄盛典年獎」給電影工業默默付出的幕後英雄，昨日Hamilton新光三越信義新天地店開幕，藉著贈表向台灣電影人致敬，也邀在《血觀音》和《大佛普拉斯》有精湛演出的大久保麻梨子、雷婕熙擔任剪綵嘉賓，並招待VIP欣賞《即刻救援》首映會，。

漢米爾頓表與「史上最強老爸」連恩尼遜關係相當緊密，繼《即刻救援》系列三部曲全世界跑透透拯救妻女之後，這回他在新片《疾速救援》中，再度配戴品牌腕表，更添英雄風範。漢米爾頓表風格陽剛，向來以飛行表、軍用表為品牌主打表款，與連恩尼遜銀幕英雄形象相當吻合，劇中為了形塑連恩尼遜律己甚嚴、守時不苟的個性，連睡覺時都會配戴腕表入眠，一只陽剛味十足的漢米爾頓爵士大師系列腕表，附有兩地時區顯示、低調藍色表盤，自是英雄的最愛。

(中國時報)

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