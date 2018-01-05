孫瑩瑩與孫芸芸尬粉絲數

孫瑩瑩以度假裝扮配搭宇舶表，要與妹妹孫芸芸互別苗頭。（蘇蔓攝影）

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中國時報
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孫瑩瑩最喜歡宇舶表Classic Fusion系列Blue King Gold腕表，59萬9000元。（Hublot提供）
宇舶表Spirit of Big Bang系列粉紅月相鈦金屬腕表，69萬7000元。（Hublot提供）
宇舶表風格前衛時尚，孫瑩瑩以白色裸肩上衣搭Spirit of Big Bang 粉紅色酒桶型月相表，潮味十足。（蘇蔓攝影）
宇舶表Big Bang One Click系列皇金滿鑽腕表，101萬1000元。（Hublot提供）
宇舶表Big Bang Unico系列皇金鑽圈腕表，140萬3000元。（Hublot提供）

明明是寒冷刺骨的冬天，不過孫芸芸近來頻頻在IG曬火辣泳裝照，點閱率按讚數爆表，姊姊孫瑩瑩也不遑多讓，昨（4）日出席宇舶表Hublot新品發表會，連換3套輕薄度假風格春裝配腕表，為即將到來的春節假期暖身做準備。

姊妹較勁意味濃

問孫瑩瑩會不會想和妹妹「互尬」泳裝照？孫瑩瑩握拳咬牙說：「好！我的IG下一張就PO！」她也透露，今年夏天將會前往義大利旅行，為了打造旅行的服裝和造型，好讓IG上的PO圖更美、更時尚，可得花點心思，言下之意頗有與妹妹相互較勁的意味。

在宇舶表的新品發表會上，孫瑩瑩以神祕島嶼、都會時尚和奢華晚宴等3種服裝造型搭配腕表，一襲紅莓洋裝搭配宇舶表Big Bang丹寧陶瓷黑鑽腕表，打造神祕島嶼的度假風情；蘋果綠斜肩洋裝，則搭配霧金色Big Bang One Click皇金滿鑽腕表，形塑奢華摩登的旅行裝扮；至於白色平肩上衣搭配桃紅色Spirit of Big Bang月相腕表，則是都會時尚裝扮，為旅行增添時尚品味。

相中60萬元腕表

宇舶表的設計風格前衛時尚，深受時尚人士的喜愛，孫瑩瑩的老公與弟弟即是宇舶表的VIP。孫瑩瑩笑說，日前她在店上看上一只Classic Fusion系列Blue King Gold腕表，藍與金的搭配相當時尚，要價近60萬，「我會暗示老公（買給我），這樣就可以與他的宇舶表搭配成對表了！」

(中國時報)

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