新光三越 BMW車大放送

2018年01月05日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

持新光三越APP扣會員點數20點（中），在指定期間可兌換原價150元的斗南農會CAS越光米（右）1kg，和原價59元的SUNTORY Bikkle乳酸飲料（左二）、原價168元的赤阪天日鹽（左），3款共限量6900份。（陳俊吉攝）

新光三越貴賓卡友扣20點，周周抽價值3萬5900元的iPhone X 64G，每周抽10支，共40支。（新光三越提供）

新光三越貴賓卡友8日起扣會員點數5萬點或200點＋1萬5000元，可兌換原價1萬8900元的LG手持無線吸塵器CordZero A9 DDFLOOR，全台限量2台。（新光三越提供）

百貨迎新年，回饋活動送很大，新光三越元旦起至31日的「貴賓卡點數盛典」，要讓168萬貴賓卡友月底到期的2億多點享倍數回饋，人氣最高的「最佳手氣獎」，凡扣20點每周抽10支iPhone X，4周共抽40支，若沒抽中還可再抽180萬元的BMW，期間共送逾70款精選商品、總價值超過2000萬元，是首見規模最大的會員活動。

貴賓卡友平日消費100元可集1點、每100點可抵30元，活動期間可扣點抽、加購或免費兌換，若以僅扣20點就抽中BMW為例，等於花2000元消費集點抽180萬元，翻了900倍。新光三越販促部經理彭緒箴表示，去年卡友共累積5億點，其中有1/3綁定新光三越APP，可趁這次全新活動綁定APP立即獲得優惠方案。

期間每周不同主題的「最夯好禮獎」分為時尚周、戀家周、生活周與美麗周，除了精品、家電、3C、美妝等，還有扣20點綁定APP免費兌換的限量商品，周周都有不同夯品；元旦當天8支iPhone X就秒殺，限量35個的ALLSAINTS女款鍊條側背包4天被換光、RIMOWA登機箱全台3個剩1個，可見人氣。此外，「最有誠意獎」則是10大指定業種，周周點數2倍送，趁冬換季5折起，添購新衣預算再減半，超划算。

(中國時報)