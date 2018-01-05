蕾哈娜穿風衣露肩耍性感

蕾哈娜日前為法國版《VOGUE》雜誌拍攝大片，其中選穿一襲BV春夏風衣小露香肩，整體饒富70年代性感風韻。（翻攝自BV官方IG）

友善列印
中國時報
報導
BV高科技帆布拼接小羊皮細節旅行袋，約6萬300元，另提供姓名縮寫壓印服務。（BV提供）
BV Palio編織小羊皮肩背包，18萬100元，另提供姓名縮寫壓印服務。（BV提供）
BV山羊皮、鱷魚皮拼接小羊皮吊飾，1萬9700元。（BV提供）

蕾哈娜日前登上法國版《VOGUE》封面，內頁一組荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡的黑白照，她套起一襲義大利品牌Bottega Veneta（BV）2018春夏系列風衣小露香肩，饒富70年代慵懶、性感韻味。

BV品牌創意總監Tomas Maier本季大量運用包含牡丹粉、冰河藍、甘菊綠等色調，撞擊出如壁畫般的繽紛效果；女裝整體維持俐落輪廓，出自義大利工坊的絲綢面料，幻化為空氣感十足的長版，工作服、風衣等機能性輪廓，注入街頭年輕靈魂之餘，也為穿著的自在度加分；做工費時的流蘇、玻璃珠及鏡面鑲嵌，則用帶有西部風格的細節，演繹低調中蘊含的奢華感筆觸。

配件方面品牌則從典藏資料庫中取材，翻玩自家1973年代包款，推出全新BV73系列。肩背包、托特包兩種款式，以手繪蟒蛇皮與大理石紋小牛皮打造，十足復古風範；而另款Palio系列，則汲取賽馬活動靈感，以大膽拼色棋盤格紋為經典intrecciato技法增色。

(中國時報)

新光三越 BMW車大放送 全聯、全家集點換廚具開戰

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。