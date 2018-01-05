蕾哈娜穿風衣露肩耍性感

2018年01月05日 04:10 中國時報 陳張眾 報導

BV高科技帆布拼接小羊皮細節旅行袋，約6萬300元，另提供姓名縮寫壓印服務。（BV提供）

BV Palio編織小羊皮肩背包，18萬100元，另提供姓名縮寫壓印服務。（BV提供）

BV山羊皮、鱷魚皮拼接小羊皮吊飾，1萬9700元。（BV提供）

蕾哈娜日前登上法國版《VOGUE》封面，內頁一組荷蘭攝影雙人組Inez & Vinoodh掌鏡的黑白照，她套起一襲義大利品牌Bottega Veneta（BV）2018春夏系列風衣小露香肩，饒富70年代慵懶、性感韻味。

BV品牌創意總監Tomas Maier本季大量運用包含牡丹粉、冰河藍、甘菊綠等色調，撞擊出如壁畫般的繽紛效果；女裝整體維持俐落輪廓，出自義大利工坊的絲綢面料，幻化為空氣感十足的長版，工作服、風衣等機能性輪廓，注入街頭年輕靈魂之餘，也為穿著的自在度加分；做工費時的流蘇、玻璃珠及鏡面鑲嵌，則用帶有西部風格的細節，演繹低調中蘊含的奢華感筆觸。

配件方面品牌則從典藏資料庫中取材，翻玩自家1973年代包款，推出全新BV73系列。肩背包、托特包兩種款式，以手繪蟒蛇皮與大理石紋小牛皮打造，十足復古風範；而另款Palio系列，則汲取賽馬活動靈感，以大膽拼色棋盤格紋為經典intrecciato技法增色。

(中國時報)