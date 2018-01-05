全聯、全家集點換廚具開戰

全聯今起推出英國名廚Jamie Oliver專業廚師刀具收藏印花活動，共9款商品，集25枚印花起可加購。（全聯提供）

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中國時報
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蒂芬妮單把奶鍋16公分，集滿800點加價339元，或集滿2000點加價299元可換購。（全家提供）
蒂芬妮單把深炒鍋32公分，集滿800點加價439元，或集滿2000點加價399元可換購。（全家提供）
金髮的全聯先生巧扮台版奧利佛（左起）持全球獨家首發的1.5L果汁調理機，耐熱玻璃杯身冷熱料理皆可，附隨行杯，集25枚+1299元可換購；可拆式料理剪刀集70枚+49元可換購、相思木圓托盤集70枚+469元可換購。（陳俊吉攝）

超市、超商尬鍋碗瓢盆，全聯、全家集點換購跨線開戰！全聯集印花換廚具再創話題，繼雙人牌刀具、WMF廚具後，今（5日）起至5月10日與英國名廚傑米奧利佛Jamie Oliver合作專業廚師刀具收藏印花活動，有全球獨家首發的1.5L果汁調理機共9款商品，單筆消費200元集1枚印花，25枚+199元起可加購，最低不到1折，預估18周換購可破百萬件。

免集印花即可換

全聯調查平均10位媽媽有一半知道傑米奧利佛，加上年輕人偏愛低單價的刀叉等配件類商品，這次包括多用途刀、磨刀棒、西式片刀、西式肉叉、中式片刀，與文青風的相思木托盤方形、圓形各1款，皆由名廚開發，看好可全民統殺；其中，可拆式料理剪刀首次開放扣會員扣福利點數1000點+199元換購，不用集印花即可換，全台限量2萬份，首日恐會被搶破頭。

全聯行銷協理劉鴻徵表示，2015年推出印花集點活動以來，雙人牌刀具、WMF廚具3檔兌換超過350萬組，在870萬會員中成功吸引110萬人到店消費、40萬人換購，1檔贈品兌換金額逾10億元，超過超商1年6檔。

並發現消費者愈貴愈愛換，像是上一檔WMF原價1萬1000元的快易鍋，18周換購超過20萬個，等於1年的銷量；且最後1周換購可占掉一半的量，顯示消費者精打細算。看好這次商品在台無通路販售，最低門檻25或70枚，較過去常見的40或80枚低，期間又有春節大檔，整體業績可望成長1成。

質感鍋具搶攻女人心

全家便利商店會員達到460萬名，有定期開啟App的約占7成，其中又以35歲以上的青壯年會員黏著度最高，他們青睞生活用品、在意CP值，非常精打細算。1月3日起，全家新一波質感精品兌換優惠，其中推出日本「Dashiang」蒂芬妮餐廚鍋具系列，集滿800點（1元1點）加價339元起即可換購單把小奶鍋（市價約500~600元），搶攻小資女及家庭主婦的心。

(中國時報)

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