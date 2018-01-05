行銷又嗆又有哏 蝦皮吸金有理

2018年01月05日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

蝦皮購物大膽的行銷，每次都追上節日風潮，在耶誕後、跨年前上架富有隱喻的行銷圖（左，蝦皮購物提供），逗趣的手法引發網友共鳴。蝦皮購物在2日雖於臉書徵站內廣告橫幅，卻引來不少廠商做置入橫幅，連人氣插畫家「白色的玩意」也參了一腳（右，翻攝蝦皮購物官方粉絲團）。

去年電商戰團擴大，尤以蝦皮購物及PChome的大戰最為熱烈，雖然雙方也在雙11大檔都交出漂亮的成績單，但蝦皮的行銷手法愈見有趣，從去年的股價代號行銷，到郭宗坤睡袋時事件，都能反映其行銷團隊甚富趣味及大膽的手法，難怪只進台灣2年，APP總下載量就成長3倍、突破8000萬次，為本地電商帶來威脅。

蝦皮的行銷手法讓人印象深刻的，少不了去年PChome成立「網家五人決策小組」時，蝦皮以對方的股票代碼8044發動「滿8044元輸入折扣碼PC520，即折520元」的活動，搭配股價下滑的箭頭，讓網友笑說「蝦皮真壞，偷偷攻擊同業。」不僅讓消費者留下深刻印象，也成功製造話題。

而前日蝦皮也在臉書上以「道歉大會」的詼諧方式來展現去年的好成績，像「台灣的生育率對不起！」因為2017年在其平台賣出的保險套就可疊出一棟101，更引來保險套業者逗趣回話，不僅為其帶來行銷話題，連賣家也同樣受惠，這也吸引了不少廠商陸續進駐蝦皮商城。

蝦皮自進入台灣後大打年輕市場，去年把拍賣及商城整合在同一APP中，加上有哏及大膽的創意行銷，反映出光以免運、折價去吸引消費者已經不夠看，更吸睛有趣、反應夠快的行銷策略才能抓住消費者目光，相信今年電商界將再加入新話題及技術去開展新的行銷戰爭。

(中國時報)