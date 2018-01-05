電動車 未來交通趨勢

台灣賓士今年第四季將引進Mercedes-Benz S 560 e，全電動可跑50km，綜合油耗則為3.4 l／100km，CO 2排放量為49g／km。 （台灣賓士提供）

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中國時報
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台達集團副總裁蔡榮騰表示，台達集團在世界各地提供從小型車、卡車到公共運輸系統不同的充電解決方案。（陳大任攝）

汽車愈來愈智慧化，人類在移動的交通過程也會跟著改變，台灣賓士昨舉辦科技論壇，不僅聚焦電動車已是未來趨勢，而混和動力或插電式混和動力車將扮演轉換燃油車的角色。

台達集團副總裁蔡榮騰表示，在2050年前，大部分國家都會有很多電動車，台達集團在世界各地已累積許多綠能成功案例，在台灣也有很多綠建築成果，而我國政府已訂2040年全面電動車化，並支持加油站轉變成充電站，他認為將有助於發展電動車，不過他也覺得消費者對電動車仍有疑慮的，主要是相關使用經驗的分享還不夠多。

台灣賓士總裁邁爾肯表示，消費者對於電動車會有疑慮一方面是擔心科技發展很快，太早投資購買的車輛是不是也會提早過時；另外充電的設備是否充足、可以省時，賓士很早就開始發展電動車、混合動力車，賓士也具備快速充電技術，目前看來，台灣正積極朝這方向發展，除了基礎建設、補助政策，已達到可以引進相關產品的時機。

台灣賓士這次車展特別自總部借展一款去年在法蘭克福車展首發的Mercedes-Benz S 560 e，是賓士新一代插電式混合動力車，此車具備快速充電功能，平時可以單獨使用電力行駛（約50km），長途則用汽油引擎運轉。邁爾肯也當場透露Mercedes-Benz S 560 e將於今年第四季上市。

(中國時報)

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