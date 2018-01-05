2018年01月05日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

教育真的能翻轉人生嗎？台裔美籍的哈佛法律高材生郭怡慧，曾參與美國偏鄉教學2年，多年後卻發現教過的優秀學生派屈克因為殺人入獄。她於是決定放下工作，走入監獄，花7個月的時間陪著派屈克閱讀、寫作。

單憑己力無法改變他人

郭怡慧坦言，「我曾經滿懷理想，相信可以透過教書扭轉這些學生的命運，但在認識派屈克之後，我漸漸明白，不可能只憑一己之力就改變他的人生。一個人的確可以改變一些事情，但要真正從根本改變，需要很多人一起才能辦到。」

郭怡慧與派屈克在2004年相遇，當時她22歲，剛自哈佛大學畢業，投入教育組織「為美國而教」（Teach for America），到阿肯色州赫勒拿的中學教書2年。赫勒拿位於密西西比河畔最窮困的三角洲地帶，15歲的派屈克是非裔美國人，5歲時就目睹父親販毒，11歲時不小心因為玩火燒傷自己，在學校大量缺課。

找到屬於自己的一本書

那所中學專收其他學校不要的壞學生，郭怡慧卻不放棄，她為學生開閱讀課，在班上打造小圖書館，「我相信每個學生都能找到屬於他們的一本書。」學生們反應很好，特別是派屈克很愛讀書，表現優秀，讓她印象深刻。

沒想到在郭怡慧離開赫勒拿、數年後即將自哈佛法學院畢業時，卻輾轉得知派屈克因意外而殺人入獄。她決定先放下非營利組織的公益律師工作，回到赫勒拿，幾乎每天到監獄，除了陪派屈克面對開庭，也陪他讀書。

書本世界裡人是平等的

「那時，我再一次意識到我無法改變他們的人生：我發現好幾位當初教過的學生後來都有犯罪紀錄。這些學生因為缺課被踢出學校，沒有人顧著，除了惹事進監獄，還能去哪裡呢？這就是這個社會的運作方式，一個碰到問題的人，體制不只無法幫助你，還把你關進監獄裡。」

十多年來，郭怡慧和派屈克維持亦師亦友的情誼，「我來自中產階級、有著良好學養的家庭，派屈克卻來自貧困的三角洲。我們或許永遠都無法有同樣的資源，但我還是相信閱讀能創造一個獨特的時空，在書本的世界裡，我們都是平等的。」

(中國時報)