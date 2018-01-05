不當亞裔乖乖牌 郭怡慧做自己

2018年01月05日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

郭怡慧將她的心路寫成《陪你讀下去》一書，不只寫偏鄉教學及伴讀的歷程，也坦然直視自己的無力與脆弱，「我告訴學生，我不知道你曾經歷過什麼事，你知道的事，有很多我也不曉得，但我不會因此讓你輕易放棄學習，我們會一起攜手走過這一切。」

郭怡慧生於1982年，父母都來自台灣，祖父母1949年隨國民政府來台，70年代又舉家移民美國，她從小就是典型的亞裔優秀學生，「雖然我來自中產階級家庭，遇到的人多半對我很好，但在美國身為少數族裔，我知道自己就是和其他人不一樣。我很害羞、缺乏自信，我很想找到自己在社會中的位置。」

透過閱讀，郭怡慧從詹姆斯‧鮑德溫等美國黑人民權鬥士、作家的書中找到模範，不再當乖乖牌，轉而投入行動。她在就讀哈佛期間放棄學醫，轉讀社會學和女性研究，翹課擔任收容所志工。她投入偏鄉教學，後來讀法學院，畢業後擔任非營利組織的公益律師，如今在巴黎美國大學教書，她希望能從制度上做出改變。

「我剛到赫勒拿的時候，我以為這些學生不學好，是因為我是個糟糕的老師，後來我才發現是因為那所學校裡沒有足夠的人力和資源。這是結構和體制的因素，需要聚集很多人的力量，才能建立新的機制，除了給基層老師更多誘因，讓他們願意到窮困的地方教書，也要讓社會不再只用懲罰面對問題。」

在獄中，派屈克大量閱讀，為他稚齡的女兒寫了幾十封文字優美的信，後來更通過高中同等學力測驗，彷彿扭轉了人生。然而他假釋出獄後，卻帶著重罪犯的身分重新面對真實人生的困境。郭怡慧表示，「他必須掙扎著說服別人相信他、給他機會，又要面對昂貴的醫療保險、房租，和母親過世的傷痛。」

如今郭怡慧成為派屈克和他家人的好友，兩人仍持續通信，不過派屈克依舊喊她「郭老師」，「他私下說過，我是他的天使。我最近才明白他為何會這樣說，這代表他的生命中幾乎不曾經歷過這樣的善意。」

(中國時報)