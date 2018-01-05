2018年01月05日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

「除了我的女兒之外，我還沒有遇過記性比我更好的人。」作家愛亞以散文書寫昨日，宛如對回憶的告白，從出生地四川璧山寫到4歲前居住的北京，再寫到1949年來台後輾轉走過台中、新竹等地，落腳民生社區至今，她寫家人、寫早逝的丈夫、寫貓、寫童年的玩具，近日出版散文集《昨日告白》，都是她多年來未能成書卻很喜歡的文字。

「我把我的喜歡交給讀者了。」愛亞說，「小時候我會寫日記，後來發現被姊姊偷看，在我面前把跟我寫的一模一樣的句子念出來給我聽。所以我學會寫散文之後，就什麼都寫在散文裡，但最靠近心的那些，我不會寫出來，自己記著。」

愛亞的文筆舒暢、清新，1985年時創作首部長篇小說《曾經》，曾被改編為電視劇。擅長講故事的她，觀察特別敏銳，「我的敏銳會對人形成一種特別的情感，有了情感，就會記得事情、地方，還有食物。」

談起童年，愛亞的神情就像個小女孩，「我最記得的還是住在北京的那段時間。」她描述，那時奶奶會做豆沙包，用刀背壓成佛手狀，有些紅豆餡會從壓痕露出來。豆沙包放在編織的竹盤上蒸，蒸好之後層層疊起來擱在高處放涼，「每次經過旁邊，我就努力伸長手，偷偷摳豆沙來吃，吮著手指走掉，沒了又再跑回來摳。」

愛亞描述的畫面，清晰得像是昨天才剛剛發生的事，「我個子小，總是只能摳到竹盤上擺的最靠近我的那幾個豆沙包。」愛亞笑說，後來奶奶發現有人摳豆沙來吃，大聲念了一句「這是誰啊？」，媽媽便瞪了她一眼。幼時的愛亞總不明白，為什麼大家都認定是她偷吃的？「我奶奶很高大、很凶，比一般的女人都高，那是我現在對奶奶唯一的記憶。」

在小說《夢的繞行》之外，愛亞極少寫到她先生，新書中一篇〈親愛的延平南路98號〉，卻穿插當年與先生戀愛約會時，在中山堂見面的回憶，「這篇因為沒有寫到很深處的東西，才能寫。我覺得悲傷是沒辦法寫的，因為太痛，寫了人家也不懂，就不想寫了。」

近年愛亞獨自住在台北民生社區，與三隻貓相伴，每天遵照醫囑外出走一萬步。她說身體開始退化，對於記名字不太行，「但不曉得為什麼，就是寫作的能力，沒有退化或無能為力，也不會不知道要寫什麼。老天還是很疼我的。」

(中國時報)