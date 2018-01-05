房思琪、情緒勒索 去年最暢銷

暢銷書排行榜中，探索自我心靈、健康保健依然熱賣。

友善列印
中國時報
／台北報導

2017年橫掃書市的兩本暢銷書，非《房思琪的初戀樂園》和《情緒勒索》莫屬。2017年末，書店平台紛紛發布年度暢銷書榜，已故作家林奕含的《房思琪的初戀樂園》因為時事話題帶動，在博客來、金石堂和Readmoo電子書平台都是第一名暢銷書，在誠品也排到第三名。

縱觀去年各家書店的暢銷榜，除了話題書、J.K.羅琳、東野圭吾等暢銷作家，談心理、情緒、心靈成長的書持續熱賣。臨床心理師周慕姿的《情緒勒索》，從心理學角度解析人際關係，靠口碑、議題發酵，在誠品是年度銷售冠軍、博客來年度銷售第二名，在其餘書店平台也是前四名內的好成績，總計全台賣出超過150萬冊。

2014年出版的《被討厭的勇氣》在台依舊熱銷，兩本系列書在台銷售超過60萬本，去年也仍舊是金石堂暢銷第二名、博客來暢銷第三名。中國心理諮詢師慕顏歌的《你的善良必須有點鋒芒》，力勸讀者「可以替人著想，但要為自己而活」，在誠品是去年度暢銷第二名、金石堂年度暢銷第五、博客來年度暢銷第十。

去年有不少大紅的影視作品，也回頭帶動小說的銷量。像是公視與HBO合作的《通靈少女》，2009年陸續出版的原作《靈界的譯者》系列書，自開播以來總銷售量突破18000本。植劇場《花甲男孩轉大人》的原著《花甲男孩》原在2010年出版，也因為電視劇播出，打入博客來華文創作類年度暢銷前十名。

2016年的日本動畫片《你的名字》，由導演新海誠所著的同名小說，也延續好口碑，在誠品年度暢銷排第六、金石堂年度暢銷第七。

去年出版界另一件大事，便是網路書店龍頭博客來自9月起也投入電子書銷售。根據博客來的統計數據，電子書前3大閱讀類型為商業理財、文學小說、其次為心理勵志。成立5年的Readmoo電子書平台，則同樣是勵志成長書與話題書最為熱賣。

(中國時報)

愛亞告白

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。