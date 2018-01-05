房思琪、情緒勒索 去年最暢銷

2018年01月05日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

2017年橫掃書市的兩本暢銷書，非《房思琪的初戀樂園》和《情緒勒索》莫屬。2017年末，書店平台紛紛發布年度暢銷書榜，已故作家林奕含的《房思琪的初戀樂園》因為時事話題帶動，在博客來、金石堂和Readmoo電子書平台都是第一名暢銷書，在誠品也排到第三名。

縱觀去年各家書店的暢銷榜，除了話題書、J.K.羅琳、東野圭吾等暢銷作家，談心理、情緒、心靈成長的書持續熱賣。臨床心理師周慕姿的《情緒勒索》，從心理學角度解析人際關係，靠口碑、議題發酵，在誠品是年度銷售冠軍、博客來年度銷售第二名，在其餘書店平台也是前四名內的好成績，總計全台賣出超過150萬冊。

2014年出版的《被討厭的勇氣》在台依舊熱銷，兩本系列書在台銷售超過60萬本，去年也仍舊是金石堂暢銷第二名、博客來暢銷第三名。中國心理諮詢師慕顏歌的《你的善良必須有點鋒芒》，力勸讀者「可以替人著想，但要為自己而活」，在誠品是去年度暢銷第二名、金石堂年度暢銷第五、博客來年度暢銷第十。

去年有不少大紅的影視作品，也回頭帶動小說的銷量。像是公視與HBO合作的《通靈少女》，2009年陸續出版的原作《靈界的譯者》系列書，自開播以來總銷售量突破18000本。植劇場《花甲男孩轉大人》的原著《花甲男孩》原在2010年出版，也因為電視劇播出，打入博客來華文創作類年度暢銷前十名。

2016年的日本動畫片《你的名字》，由導演新海誠所著的同名小說，也延續好口碑，在誠品年度暢銷排第六、金石堂年度暢銷第七。

去年出版界另一件大事，便是網路書店龍頭博客來自9月起也投入電子書銷售。根據博客來的統計數據，電子書前3大閱讀類型為商業理財、文學小說、其次為心理勵志。成立5年的Readmoo電子書平台，則同樣是勵志成長書與話題書最為熱賣。

(中國時報)