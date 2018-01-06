模糊修法焦點！時力立院大亂鬥

議場各個出入口被鎖鏈鎖住。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導
時力立委將議場各大門鎖住後，遭綠委從側門突襲坐在主席台周圍，時力立委則緊守主席台。（姚志平攝）

立院臨時會8日起將處理《勞基法》等修法，民進黨團拚鬆綁7休1，及輪班間隔11小時、例外8小時等，在野黨團堅決反對。時代力量立委黃國昌等人昨為抗議勞基法修法，會議結束後，帶鐵鍊進議場，並敲破各出入門強化玻璃，鎖上鐵鍊「自囚」議場內，宛如太陽花翻版，但行動堅持不到3小時便撤離，如同大亂鬥。

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敲破玻璃 議場鎖上鐵鍊

臨時會第一次院會昨下午3時結束，國民黨團兵分兩路，由書記長林為洲率等人占領主席台，總召林德福與藍委馬文君、黃昭順轉議場外排班，已備妥數百案修正動議的藍營，力拚8日院會總預算案、勞基法修法等遞案權。

未料約莫3時30分，黃國昌率黨籍立委徐永明、洪慈庸、林昶佐與高潞‧以用，帶著手套、鐵鍊、鐵環等物品進議場，將議事人員及藍委「請出場」後，隨即破壞議場各門並鎖上鐵鍊，將自己反鎖議場內。

隨後，時力立委不時在議場穿梭，將「拒絕修惡的鎖鏈」、「撤回勞基法」黃布條掛上主席台，並強化防禦工事，以椅子堵死主席台後2門，並將各出入口加鎖，時力助理陸續從議場2樓空投物資到1樓，彷彿重現太陽花學運情景。

剪鎖突圍 朝野各據一角

近5時，綠委鄭寶清等人持大剪，剪斷正門鐵鍊，部分綠委由側門攻入，搬開推疊椅子，突破時力封鎖，藍委魚貫進入，但朝野立委未發生衝突，而是在議場各據一角。

5時30分，時力突撤出議場，轉往總統府前凱道與重慶南路口靜坐，並禁食抗議。據指出，民進黨之急著進場，是擔心時力與勞團裡應外合，重現太陽花占領議場狀況，上演「太陽花2.0」。

時力凱道絕食 痛批政府

對於時力行為，立法院長蘇嘉全表示遺憾，並籲各黨團理性問政，尊重國會殿堂的神聖性。民進黨團總召柯建銘諷刺，時力已沒機會，所以悻悻然離開，「現在改另外一招到凱道絕食，我們尊重」。

時力晚間轉府前抗議後，痛批蔡政府向財團靠攏，想藉立院投票部隊通過修法。他說，行政部門根本沒勇氣、立場、顏面，「我知道在這棟建築物面前，躲在背後放黑話，自己出來面對」。至晚間9點多，凱道靜坐抗議遭中正一分局舉牌警告，警方基本採柔性勸導，其間曾發生推擠，但未出現衝突。

(中國時報)

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