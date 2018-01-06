台大校長遴選 管中閔出線

管中閔（本報資料照片）

友善列印
中國時報
／台北報導
管中閔小檔案

台大校長，由前國發會主委管中閔出線！台大遴選委員會昨晚6點舉行，經校務會議推薦5校長候選人，透過遴選委員會21委員2輪投票，最後管中閔勝出，2月將上任成台大新校長。管中閔稍後在臉書宣布，「即日起不參加任何政黨、黨派活動。」

2月將上任 學術資歷兼備

除管中閔外，其餘4候選人分別為中研院副院長周美吟、前台大文學院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲及台大副校長張慶瑞；此次投票由第一輪票數最高兩位進入二輪，二輪過半數者獲勝。

台大校長遴選委員會召集人、前校長陳維昭昨晚約8點宣布結果，他說，投開票和計票都很順利，「不像上次拖到晚上10點多」。但他拒絕透露一、二輪票數，及二輪PK另一人選。

陳維昭說，管中閔獲選理由是遴選委員的各自判斷，管中閔曾是國發會、經建會主委，又是中研院士，學識相當不錯，各方條件足以擔任台大校長；「台大現在處在跟過去不一樣的艱難時期，新任校長要能強勢帶領台大走向未來。」

做領頭羊 高教變革起點

教育部高教司長李彥儀表示，期許新校長不只帶領台大，而是做領頭羊，帶領台灣整體高教發展，把視野、角度放大，「這是我最大期待。」

管中閔拒絕受訪，但在臉書透露心情。他先感謝遴選委員的支持與肯定，感佩其2個多月來不辭辛勞參與各場治校理念發表會、訪談及面試。他也感謝參與這次遴選的所有候選人，「很榮幸與這些學界碩彥同台，讓我學習他們的理念和風範。」

管中閔說，他相信這次遴選選擇的不是他個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點。他宣布，為踐行學術自由與大學自治信念，他將恪遵台大校長遴選委員會組織及運作要點第13點規範，即日起不參加任何政黨、黨派活動。

最後管中閔感性表示，遴選已落幕，台大即將重新出發。「我將拜會諸位學界先進前輩，請益學習，希望相連、攜手打造台大的未來。」

台大自去年前校長楊泮池宣布不連任，並在6月校務會議確認後，隨即展開遴選作業。管中閔將於2月1日上任成為新校長。

(中國時報)

人物側寫－管爺再施魔法 帶領台…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。