台大校長遴選 管中閔出線

2018年01月06日 04:09 中國時報 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

管中閔小檔案

台大校長，由前國發會主委管中閔出線！台大遴選委員會昨晚6點舉行，經校務會議推薦5校長候選人，透過遴選委員會21委員2輪投票，最後管中閔勝出，2月將上任成台大新校長。管中閔稍後在臉書宣布，「即日起不參加任何政黨、黨派活動。」

2月將上任 學術資歷兼備

除管中閔外，其餘4候選人分別為中研院副院長周美吟、前台大文學院長陳弱水、台大電資學院院長陳銘憲及台大副校長張慶瑞；此次投票由第一輪票數最高兩位進入二輪，二輪過半數者獲勝。

台大校長遴選委員會召集人、前校長陳維昭昨晚約8點宣布結果，他說，投開票和計票都很順利，「不像上次拖到晚上10點多」。但他拒絕透露一、二輪票數，及二輪PK另一人選。

陳維昭說，管中閔獲選理由是遴選委員的各自判斷，管中閔曾是國發會、經建會主委，又是中研院士，學識相當不錯，各方條件足以擔任台大校長；「台大現在處在跟過去不一樣的艱難時期，新任校長要能強勢帶領台大走向未來。」

做領頭羊 高教變革起點

教育部高教司長李彥儀表示，期許新校長不只帶領台大，而是做領頭羊，帶領台灣整體高教發展，把視野、角度放大，「這是我最大期待。」

管中閔拒絕受訪，但在臉書透露心情。他先感謝遴選委員的支持與肯定，感佩其2個多月來不辭辛勞參與各場治校理念發表會、訪談及面試。他也感謝參與這次遴選的所有候選人，「很榮幸與這些學界碩彥同台，讓我學習他們的理念和風範。」

管中閔說，他相信這次遴選選擇的不是他個人，而是台大與台灣高教必須變革的起點。他宣布，為踐行學術自由與大學自治信念，他將恪遵台大校長遴選委員會組織及運作要點第13點規範，即日起不參加任何政黨、黨派活動。

最後管中閔感性表示，遴選已落幕，台大即將重新出發。「我將拜會諸位學界先進前輩，請益學習，希望相連、攜手打造台大的未來。」

台大自去年前校長楊泮池宣布不連任，並在6月校務會議確認後，隨即展開遴選作業。管中閔將於2月1日上任成為新校長。

(中國時報)