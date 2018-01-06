人物側寫－管爺再施魔法 帶領台大變革

2018年01月06日 04:09 中國時報 洪凱音

圖則是管中閔在台大校長治校說明會發表演說，擘畫台大未來藍圖（本報資料照片）。

台大新校長昨晚出爐，中研院院士管中閔當選；管中閔指出，高教正面臨全球化、少子化海嘯，在台大邁向創校百年的關鍵時刻，「變革是唯一的出路」，台大不僅要從現代大學進步到未來大學，還要藉由國際化，讓台大成為亞洲高教樞紐，領學生參加世界競逐。

聯考英數 加起來才38分

觀念引領潮流、求新求變的管中閔，學術上是國內計量經濟學研的專家，2002年以46歲當選應屆最年輕的中研院院士，擔任國發會主委期間，直言不諱的個性，讓他成為知名公眾人物，提到「管爺」無人不知，眼前這位最高學府的校長，年輕時曾有段荒唐歲月，大學聯考英、數兩科加起來只有38分，是個大學差點畢不了業、貪玩的學生。

管中閔個人色彩分明，人生經歷充滿傳奇；管中閔年輕歲月到底有多荒唐呢？他自己坦言，高中專攻撞球、大學專攻麻將，人家是用手摸牌，他是用額頭摸牌，猜牌十分神準，但最荒謬的莫過於到外島東引當兵時，不怕被判軍法，竟呼朋引伴、躲在彈藥庫裡打麻將；而當年與他打麻將的牌友，絕對想不到管中閔有天會成為台灣最高學府的校長吧！

高中瘋撞球 大學玩麻將

「管爺」稱號起因於管中閔擔任國發會主委時，因為台灣經濟表現不佳，立法委員提案全數刪除管中閔的年終獎金，他竟回嗆「爺們不在乎」；此話一出，當時在台灣社會造成轟動，朝野立委群起圍剿，炮轟管中閔權貴心態，但也有一群人欣賞他的魄力、敢言，「爺們」翻成台語就是「恁爸」，在威力彩衝上11.8億元之際，08成了市井小民最夯的時事牌。

荒唐歲月 從不吝於分享

管中閔絕非立委眼中的權貴，很多人以為最年輕中研院院士的管中閔是人生勝利組，其實他在美國念書時當過售貨員，因為高中、大學太愛玩，在美國攻讀經濟碩士時，必須放下身段回大學部重修數學、經濟學，32歲拿博士學位，是班上年齡較大的研究生。

管中閔意氣風發，卻從不吝於分享他的荒唐歲月，他反而以自己經歷鼓勵學生，千萬不要因為一時迷惘而放棄自己，只要立定目標，人生是「不可限量」，這樣的處事態度，正訴說著管爺「不可限量」的人生。

(中國時報)