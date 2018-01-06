文科校長掌廚 要端出不一樣的菜

2018年01月06日 04:09 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

前國發會主委管中閔獲選為台大新任校長，台大學生會表示，管中閔在發表治校理念時，以亞洲旗艦計畫作為治校理念，強調會加強國際連結，因此呼籲管務必加強台大的國際化建設，並重視國際學生，不要辜負社會對於台大的期待。

台大學生會代表林彥廷表示，綜觀過去台大校長背景，大多以醫學與理工科系為主，而管中閔的專長為經濟學，屬於人文社會領域，的確是本次校長遴選的亮點之一，而管中閔以亞洲旗艦計畫作為治校藍圖，但學生會呼籲管中閔，不只不要忘記照顧台大的國際學生，更需要加強校內的國際化建設。

林彥廷也說，這次的校長選舉過程，可說是完全公開，校方不只多次舉辦治校理念發表會，讓候選人們闡明自己的治校理念，台大學生會也舉辦「校長給問嗎?」座談，讓學生參與線上線下的提問，有做到落實校園民主，並翻轉高校樣態，亦即對於遴選過程給予肯定，「管中閔也是學生舉薦的候選人之一，遴選結果對全校師生來說，相信都是最好的選擇」。

林彥廷也提到，在校長遴選結果出爐前，外界擁有諸多臆測，並且不同媒體的解讀方式也有所不同，「但這都是空穴來風！」他說，「對於學生會來說，校長要能做的就是得扛得起治校的責任」，並能積極回應社會，以帶領台大能作為台灣的高校領頭羊，走向國際。

(中國時報)