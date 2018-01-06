新聞透視－霸氣敢言 管中閔逆轉勝關鍵

2018年01月06日 04:10 中國時報 簡立欣

台大校長遴選結果由管中閔當選，跌破眾人一地眼鏡。坦白說，管爺的政治色彩在台大不吃香，一開始呼聲也不高，研判其出線，有「外部原因」也有「內部原因」，有人認為，管中閔成功整合了中研院和台大，因而突圍出線。

此次8名候選人被分為「中研院幫」和「台大幫」，其中中研院王汎森在校務會議中落馬，一說是與同為人文領域的陳弱水棄保效應；但其實校務會議推薦後，管中閔、張慶瑞與陳銘憲的聲勢未隨遴選白熱化而炒熱，而中研院明顯較強，中研院的周美吟與台大的陳弱水勢均力敵。

但之後媒體報導此次有中研院大老級人物「運作」，一位台大教授表示，這使得校內對中研院幫的支持驟降。周美吟是現任中研院副院長，陳弱水雖是台大文學院前院長，但曾任此位大老特助，因此也被「黑」了一輪。

一位台大教授表示，台大校內因此選擇管中閔，「用比較中性的說法，管中閔成功整合了中研院和台大！」此為外部因素。

內部條件方面，管中閔在表達、口條上，也遠較其他候選人有優勢；此外他的人脈和政治經驗也遠較其他候選人廣。管中閔不但能表達，也敢表達，選前有遴選委員透露，管中閔的政見最讓人耳目一新，談及國際合作與未來教授人才斷層等問題，確實都是台大當務之急。

遴選委員還透露，面談的時候，管中閔曾表示，「台大既然是大學中的老大，還跟小弟爭錢搶資源，成何體統？也無法服眾！」他還表示以後如果當上台大校長，「不會做這種事，」非常霸氣，多位委員認為台大現在萎靡不振，真的需要強勢校長。

無論如何，管爺能獲得一向被認為頗「綠」的台大人支持，確實不容易，但如何整合台大內部，走出過去一兩年來的陰霾，並帶領台灣高教走出谷底，相信是大家共同的期待。

(中國時報)