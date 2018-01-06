學者憂近親繁殖 難有創新作為

2018年01月06日 04:09 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

台大新任校長由前國發會主委管中閔獲選，但回顧本次校長遴選，風波不斷，不斷傳出校內外派系角力，學者認為，遴選過程宛如政治選舉，流於民粹，且候選人與遴選委員多來自於母校，「自己人選自己人，就像是近親繁殖」，無法吸引外來優秀人才與資源，校務難以創新。

清華大學校長賀陳弘表示，管中閔的資歷不同於過去台大校長，橫跨經濟與政治領域，相信能為台大帶來新氣象，而管中閔在發表治校理念時，多次提到將強化台大的國際發展，相信同樣作為公立大學，未來一定能與台大合作，共同開拓國際合作空間。

除了台大在昨日遴選新校長，政治大學也在昨日票選出校長遴選委員，政大校長周行一於去年底拋出「菁英舉薦」的校長遴選原則，即校長遴選應該以保障候選人，並仿效海外私立知名大學的保密作業方式，以避免優秀人才「見光死」，並受到輿論的壓力，導致無法接受或投入選舉。

不過，這項提案在昨日的校務會議中遭到否決，對此，長期關注高教發展的政大教育系教授周祝瑛表示，此提案未獲通過，代表校內委員並未感受到龐大的社會壓力，校內教師憂心權力被剝奪，才會抗拒。

周祝瑛進一步指出，自1994年《大學法》修訂以來，台大與政大所遴選的校長，不只都曾在「自己的學校」就學，更長期在校內任職，此外，來自於可參加遴選的校務會議代表，同樣大多出身母校，如此雖可防堵「威權官派」的力量，即大學校長不再像過去等同於「教育部校長」，但校內人事派系太嚴重，導致遴選機制走向民粹，大學只選出自己學校的人馬，「依照生物學的角度來說，如此近親繁殖，只會導致物種衰敗」，缺乏選擇優秀人才與資源的思維，經營恐缺乏彈性，不利於治校。

(中國時報)