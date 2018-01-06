新聞透視－占領立院草率收兵 玩不出新把戲！時力秀下限 太陽花2.0大崩潰

2018年01月06日 04:09 中國時報 楊孟立

為抗議民進黨修惡《勞基法》，時力5立委一度占據立院議場，並以鎖鏈鎖住大門，頗有上演「太陽花2.0」氣勢；殊不知，2小時後時力立委便悻悻然離去，民進黨團不戰而大獲全勝，更間接驗證綠委邱議瑩之前所嘲諷：「你們太陽花已經大崩潰了！」

拙劣作秀 無建設性啟示

時力源起太陽花，成立以來在關鍵議題上緊抓住年輕人的思維與網路脈動，即便屢為人數劣勢敗下陣，卻總吸引群眾目光，音量比最大在野黨國民黨還大聲。不過，除「作秀」標籤如影隨形外，從這次大鬧立院，還是看到時力的侷限性，及「罷昌」一役後時力集體的焦慮感。

首先，《勞基法》修改方向真是惡法嗎？民進黨在勞基法修法立場上，確曾「朝令夕改」，但賴揆上台後，府院傾聽勞資意見，不管從七休一、加班工時或其他爭議來看，修法已朝滿足勞資雙方需求方向邁進。在野黨要求完善修法可以理解，但反鎖議場大鬧立院，除是宣洩外，只能說是一場拙劣的政治秀，能帶給政府什麼建設性啟示。

搶鎂光燈 再拿老套糊弄

其次，「罷昌」事件後，時力的群體形象及影響力已大不如前，恐也讓時力面對年底選舉呈現一股集體的焦慮感。時力擔心不再獲得民眾青睞，尤其在選戰逼近之下，只能再出險招，以聳動的肢體語言博得鎂光燈焦點。

但玩不出新把戲的時力，再拿太陽花那套來糊弄，耍耍國民黨或有用，面對街頭起家的民進黨似沒輒。

事實上，時力立委挑昨天立院臨時會後占領議場，是自找麻煩，因接著六、日兩天本來就休會，挑此刻占領議場可說毫無效益，完全無法阻延《勞基法》修法進度。更荒唐的是，當民進黨立委回過神大軍壓境後，時力立委就拱手讓出主席台，撤退到凱道。這和徐永明在初審時，一人站了11小時，更像一齣沒排演過就草草上演的鬧劇。

府前抗議 只為收割選票

時力轉戰總統府前凱道靜坐禁食，又是另齣自抬身價的劇碼，畢竟有原住民團體在凱道紮營逾百日，最後仍遭無情驅趕。時力立委內心一定知道，就算抗議近在總統眼前，但效果絕不如占領立院，一切自然是為收割選票。

但真能收割選票嗎？民進黨全面執政後，時力做為綠營「側翼」角色已弱化，又不能好好專精著墨民生等各項議題。罷昌事件後，看到民心的轉向，更該好好思考自身定位。但沒想到時力只會大亂鬥，這樣的結果不會是民眾願意看到的，最終也只是自討沒趣。

(中國時報)