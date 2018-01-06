立院層層拒馬 藍委轟威權復辟

2018年01月06日 04:09 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

立法院昨起召開臨時會，預計8日起將處理《勞基法》等修法，由多個勞工團體組成的「五一行動聯盟」號召民眾，自當天上午9時起，包圍立院並將夜宿抗議，讓立院如臨大敵，院內外布滿警力戒護、架設層層拒馬。對此，藍委林為洲痛批，台灣民主走到如此地步，彷彿重回威權政府，執政黨竟將人民拒於千里之外，令人感到悲哀。

不僅是立法院外，勞動部1樓廣場大門也已放置禁止停車柵欄多日，也架起層層拒馬，引發內部員工反彈，私下痛批進出宛如「走迷宮」。

藍委江啟臣指出，立法院感覺好像已經兵臨城下，民進黨在野時不斷高呼「人民的立法院」，如今立院卻被拒馬包圍，人民不僅進不來，連聲音也無法傳進來，凸顯綠營執政一年多來，政策上沒有溝通與解方，只想以立院多數暴力，強行通過各項修法。

他並呼籲，民進黨政府別用此方式隔絕民意，否則只會離民意愈來愈遠，大家都不樂見此狀況發生。他強調，民眾意見絕對值得傾聽，一個有為的執政黨應敞開心胸與大門，擬出最好、最讓民眾接受的法案。

林為洲痛批，現在總統府、行政院、立法院周圍都是拒馬，相當誇張，很像回到威權政府，民進黨聲稱要謙卑溝通，對比現在作為，看了覺得很悲哀，應徹底反省。

總召林德福指出，全台空汙問題愈來愈嚴重，速審《空汙法》修正案已是朝野共識，民進黨卻說一套、做一套，說要搶救空汙根本打假球；他質疑，難道酬庸監委比改善環境還重要？

藍委曾銘宗痛批，稅改方案與《農田水利會組織通則》修正草案被執政黨強行抽出委員會，逕付臨時會處理，如此違反民主作法，勢必引發人民反撲，不論是國會與社會底層，都難有寧日。

(中國時報)