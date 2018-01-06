立院臨時會 勞基法列第二案

立法院5日表決通過民進黨團提案，臨時會將處理勞基法及總預算等6案。圖為國民黨立委高舉標語，痛批修惡一例一休是再度詐騙勞工。（姚志平攝）

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中國時報
／台北報導

立法院昨天上午召開談話會，處理臨時會議程，民進黨團憑藉人數優勢通過總召柯建銘的提案，確定本次臨時會將處理的議案包含107年度中央政府總預算案、《勞動基準法》修正草案、《農田水利會組織通則》修正草案、《所得稅法》修正草案以及《國家住宅及都市更新中心設置條例》、監察委員人事同意權案。

立法院下午召開第一次院會，國民黨團及時代力量黨團分別提出變更議程案，主張此次院會僅處理總預算一案，不過經表決遭民進黨團以人數優勢封殺，僅列監察委員人事同意權的復議案。

隨後程序委員會則確定後續議程，107年度中央政府總預算案將列為第一案，各界關注、具高度衝突性的《勞基法》修正草案列為第二案，後續則為《農田水利會組織通則》修正草案、《所得稅法》修正草案、《國家住宅及都市更新中心設置條例》。

至於監察委員人事同意權案，全院委員會將在11日召開公聽會，12日與15日召開審查會，並於16日在院會中舉行同意權案投票。由於民進黨過去一向主張要廢除監察院，這次卻一口氣補提名11名監委，也遭到國民黨團抨擊。

親民黨團表示不反對監委補提名，但是對於被提名人，應該要有充分審查時間。在上個會期，立法院明明有很充裕的時間可以好好審查，但擁有國會多數的民進黨團卻只顧排審爭議性法案，現在卻想利用臨時會強行表決通過，倉促審查，閹割在野黨團的監督權利。

對此，綠委蔡易餘在談話會中表示，監委提名至今已經過去9個月，過世的前立委劉文雄都等不到，確實有急迫性。何況現在的監察院還會配合國民黨提出黨產釋憲，甚至把國民黨反對年金改革的理由也提出釋憲，「根本淪為國民黨的附隨組織」。

藍委曾銘宗則反諷說，監察院是憲政機關，依法執行職務，如果有綠委認為監察院是國民黨附隨組織，那請跟蔡英文總統說。

(中國時報)

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