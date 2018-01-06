水利會改官派 蘇煥智痛批違憲

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中國時報
／台北報導

《農田水利會組織通則》部分條文修正草案排入立院臨時會議程，前台南縣長蘇煥智昨出席「還我自治權！區長、農田水利會會長官派利弊」座談會，批評農田水利會改制是「大開民主倒車」、「涉及侵犯財產權的違憲性問題」。他也憂心，水利會改制後恐剝奪農民農業用水權，破壞台灣農業基礎。

面對民進黨政府力推農田水利會改制為政府機關，蘇煥智說，水利會目前的預算、決算都要經政府審查，工程採購要經《政府採購法》，出售土地也要政府許可。他贊成納入行政中立法等加強監督的方式，但若通通廢掉，改制為政府機關，就會牽涉到侵犯財產權的違憲性問題。

蘇煥智說，1993年他擔任立委時，農田水利會已經是官派，他上任後第一個提出法案主張應恢復民選、自治，主要理由是擔心農民的用水，加入世貿組織後農民權益受到衝擊，水權是最後基礎，官派後水權的保護會有很大困難。

蘇煥智表示，蔡英文政府為了拔樁，無視會員權利，以改制公務機關的理由將會長、會務委員延任，以延任2年4個月的利益，交換他們同意改制，完全是反民主，與時代潮流背道而馳。

至於直轄市區自治議題，蘇煥智提到，2009年馬政府推台北縣及台中縣市合併升格，在未徵詢地方意見之下，即擅自以「小面積人口密集都會型」的「台北市治理模式」，硬套在「大面積城鄉混合型」的其他四都，並停止原鄉鎮市的地方自治改為官派。

蘇煥智說，時任內政部長江宜樺雖然承諾「原鄉鎮市區是否實施地方自治？二年後通盤檢討」，但兩年後卻完全沒有檢討，只有形式上向五都的民政局詢問意見。民進黨政府上任後，以民粹的反買票、黑道思維，以1996年國發會共識與黨綱明載為由，更進一步要推動其他縣的鄉鎮市長改為官派。

蘇煥智表示，從國民黨執政到民進黨執政，對於消滅鄉鎮市基層地方自治有志一同，這樣一錯再錯的決策，將會導致台灣更嚴重的城鄉差距，加速鄉村的滅村及田園的荒蕪，無形之中已造成「民主倒退」、「地方新威權主義」的形成。

(中國時報)

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