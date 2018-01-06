國民黨黨團幹部就位 戰鬥團隊成形

2018年01月06日 04:09 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

迎戰2018縣市長選舉，國民黨主席吳敦義下軍令狀，指示立法院黨團分擔輔選重任，針對各縣市政策議題、建設發展，提供論述「子彈」；臨時會後將接任書記長的首席副書記長李彥秀與幕僚團隊，目前正積極規畫相關事宜，黨團12日舉行第5會期首席副書記長選舉，藍營「戰鬥團隊」逐漸成形。

代表藍營出戰彰化縣長的立委王惠美，就鎖定空汙、綠能政策、核食是否進口等議題。北部地區則主打公共住宅、青年住宅、托育托嬰、瘦肉精美豬等；中部地區關注空汙、教育、能源政策等；南部地區搶攻工農產業規畫、城鄉差距、青壯年就業等；東部地區則聚焦交通等議題。

李彥秀表示，吳敦義確實表達希望黨團在選舉過程，與各縣市做緊密連結，適時提供火力支援。為此，肩負立院議案攻防重責的黨團幹部，角色更顯吃重，針對副書記長人選，李彥秀說，以功能取向為主，要在文攻武鬥上扮演各自角色；若投入選戰的委員有意願，當然也樂見。

另方面，國民黨政策會也將扮演關鍵的「戰情中心」角色。據悉，政策會已建立LINE群組，群組成員不乏各縣市議會黨團書記長；地方有任何政策議題及論述需求，可直接溝通反映，由政策會轉交智庫進行相關規畫。

除了替選戰添柴火，李彥秀等藍委辦公室更預先針對下會期重大議題攻防做準備，包括軍人年改案、勞保年改案、空汙法、礦業法、司法改革等，委由學者、智庫先行凝聚社會對於政策的方向，擬定藍營對案。

第5會期首席副書記長12日中午投票，現任副書記長曾銘宗確定角逐，並將擔任第6會期書記長，屆時正值選舉短兵相接期，曾說，若順利當選，會做好智庫與黨團間溝通橋梁工作。

(中國時報)