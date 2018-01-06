4外航飛M503 遭約談後仍照飛！民航局提警告 挨批國際笑話

2018年01月06日 04:10 中國時報 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

大陸4日宣布啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123等3條航路，包括東方航空等4家航空公司使用新航路。圖為東方航空飛機。（中新社資料照片）

M503及3W航路示意圖

大陸4日宣布啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123等3條航路，交通部民航局統計，至昨日晚間，4條航路已至少飛航44架次，呼籲航空業者暫勿使用未經溝通確認的航路，否則後果自負，也不排除有進一步處置作為。不過，航空界人士吐槽，想管「在界線外飛的外籍航空」，只會變成國際笑話。

4航路已飛航44架次

民航局統計，昨日截至晚間8時止，M503北向飛航16架次，W122飛航2架次、W123飛航3架次；而4日共有中國東方航空、廈門航空、港龍航空、香港航空使用了4條航路，其中M503航路共飛行17架次，W122與W123各有3架次飛航。

民航局昨約談4家業者，官員轉述業者回應，均將向總公司反映我方訴求。港龍航空則聲明，航班的飛行路線是依照相關民航機構的指示，此亦為全球航空業界慣常做法。

民航局長林國顯指出，大陸未遵守兩岸於2015年3月協議所達成的共識，片面啟用M503航路由南向北飛航及W121、W122、W123航路，陸方應遵守兩岸協議，與我方溝通、確認未來航管作業程序後，方可啟用這4條航路。

民航局指有飛安疑慮

林國顯表示，民航局已要求國籍與外籍共80家業者，暫勿使用未經溝通確認的航路，如業者執意飛航，發生後果要自負，民航局也不排除有後續處置。至於手段為何，林並未透露，僅表示要保留做政策上思考。

民航局解釋，依照國際慣例，航班飛行時遇緊急情況一律向右偏航，但M503離海峽中線最短僅7.8公里，若由南往北的航班向右偏航，很容易進入台北飛航情報區，有些區域是軍方使用，會有飛安疑慮。

不過一名民航局前高層認為，往右閃躲是在同高度、飛機迎面而來的做法，在現今的飛航管理下，應不會發生，而根據兩岸過去的協議，M503航路上的飛機遇到緊急狀況須迫降時，無論方向都應往西偏，離陸地較近，也避免越過中線。

難強硬處置外籍業者

諷刺的是，民航局昨日下午約談4家外籍航空業者，不久後又有業者飛在M503航路上，且架次比上午更多。

有航空公司高層認為，民航局昨天講的話很奇怪，被點名的4家航空公司都不是台灣的業者，「能拿他怎樣？」若真的要硬起來談處置，台灣的籌碼又不如大陸雄厚，做不好反而會傷害到國籍航空。

另名國籍業者說，台灣的航空公司並不會使用到M503航線，沒有被處置的問題。民航局可以拿來「整」航空公司的，最有可能是不給時間帶，例如某航空想要增班或調時段，民航局可能以考評中的配合度不佳為由拒絕。

(中國時報)