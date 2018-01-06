新聞透視－兩岸恢復對話 才是根本之道

2018年01月06日 04:10 中國時報 李文輝

大陸開啟M503航線北上運行及相關銜接航線，引發我方擔憂，美方同表關切，認為應由雙方對話決定，重申美國反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀。大陸外交部則回應「已做了詳細說明，希望美方客觀看待」。

從幾個方面「客觀看待」M503航線事件:

從事件看，擴大M503航線，有事實上的需要，在程序上，早在2007年國際民航組織（ICAO）已指定代碼，兩岸都關心飛航與區域安全，但台灣更在意事前協商。

從地緣看，相對「民航掩護軍機」的M503陰謀論，威脅更大的部署飛彈、軍機繞台、或是2013年劃定與台日韓重疊的東海防空識別區，都是大陸的片面措施，至少在檯面上，沒有任何事前協商。

從時機看，2015年最早片面公布M503航線，是在太陽花學運之後，不論是不是「無需溝通」的純大陸境內「民航空域管理工作」，由於2008年以降兩岸簽署合作協議已成慣例，因此當時台灣朝野同聲抗議，大陸從善如流，做了航路西移6海里等讓步，這些讓步，在這次擴大航路，依舊適用。同年9月，兩岸還簽署《民航飛航安全與適航合作協議》。

總之，開啟M503相關航線，的確是大陸關起門辦自家實事，但早有戰略布局，按部就班，只是片面宣布倒有司馬昭之心。反觀我方，隨著政黨論替，陣腳大亂，只能且戰且走因應。

須知，兩岸直航多年，要有什麼安全疑慮，把M503妖魔化也無濟於事。藍綠惡鬥多年，可是一旦執政，就應該有一致的兩岸與外交政策。幸好兩岸主政者目前都沒有「單方面採取行動改變兩岸現狀」的大動作，我方該好好檢討「眾所周知的原因」，從根本解決兩岸不對話的病灶，而不是在枝微末節小打小鬧。

(中國時報)