美反對任一方改變兩岸現狀

2018年01月06日 04:10 中國時報 江靜玲 ／華盛頓4日電 ／華盛頓4日電

針對中國大陸未經兩岸協商即單方面啟用M503北上航線，美國國務院表示關切，強調兩岸民用航空與安全有關議題應由雙方對話決定，重申美反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀。

大陸4日上午不理會台灣反對，單方面啟用M503北上航線及相關銜接航線，引發台灣方面不滿。美國國務院官員回覆記者詢問時表示，美方已注意到有關北京方面未與台灣當局協商，修改在台灣海峽使用民用航空航線的報導。

官員指出，美國反對任何一方單方面採取行動改變兩岸現狀，並重申美國鼓勵北京和台北當局在尊嚴和尊重的基礎上，進行建設性的對話。這位官員並表示，台海兩岸民用航空與安全有關的問題應由雙方對話決定。

2015年1月間，中國大陸也曾宣布啟用M503，美國國務院當時的回應僅強調航空安全至關重要，鼓勵大陸與「受影響相關方」磋商，未表態指出「反對任何一方片面行動改變兩岸現狀」。

相較於2015年，美方此次回應用詞顯然較為直接強烈。一般認為，這與川普政府的國安戰略報告已把中國大陸定位為競爭國有關，這樣的反應符合美國本身立場。至於美方接下來會如何表態或行事，則有待觀察。

美國卡內基和平基金會資深研究員提里斯認為，中美關係複雜，在新的一年開始就發生這樣的事，「不會是好事」，建議對相關事件，應有一個「統一的說法」。提里斯表示，未來美國和台灣的特殊關係也應放在印太戰略架構，非僅美台雙邊關係來看，才能平衡中國。這對川普政府將是挑戰；台灣也有風險存在。

(中國時報)