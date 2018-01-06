引2015前例 國民黨批蔡吹哨子壯膽

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中國時報
／台北報導

國民黨文傳會主委李明賢昨天指出，M503航路早在2015年就由國際民航組織（ICAO）核定通過，但在實際執行前，仍與當時的馬政府先行協商；反觀民進黨執政，兩岸之間卻連協商、談判空間都沒有，民進黨應自我檢討為何兩岸關係演變成「已讀不回」的窘境，而不是指責在野黨來掩蓋其施政的無能。

大陸啟動M503北上航路與相關銜接航路，李明賢強調，由於我國不是ICAO會員，且M503航路是位在上海飛航情報區內的國際民航航路，因此，蔡政府也只能要求航空公司不要使用該條航線而已。

回顧2015年、國民黨執政時期的M503航路處理情況，李明賢說，當時透過兩岸協商機制之後，大陸方面同意實際飛行時再往西移6浬及延後啟用航路，同時W121等3條航路也不啟用、不實施。彰顯當時兩岸在互信互利的基礎上，理性務實協商，對維繫兩岸和平穩定具有實質的意義。

相對於現今的民進黨政府，李明賢批評，兩岸互不信任，溝通管道凍結，蔡英文政府無力也無能溝通，只能「吹哨子壯膽」，毫無解決問題的能力，為了轉移國內批評的聲浪，也只會用批評在野黨的方式來推卸責任，規避其施政無能的焦點。

李明賢籲民進黨政府應正視兩岸關係不佳導致台灣利益受到傷害的嚴重問題，如何務實地處理兩岸互信，並確保中華民國的主權、國家安全、航空權益，才是負責任的執政黨。

(中國時報)

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