高思博蘇煥智 南北黑馬同台

2018年01月06日 04:09 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

民進黨前台南縣長蘇煥智與有意參選台南市長的國民黨前立委高思博昨日共同舉辦「還我自治權！區長、農田水利會會長官派利弊」記者會暨座談會，由於兩人分別是台北與台南市長選舉黑馬，外界解讀兩人同台是為拉抬選情。蘇煥智說，因為高思博對區自治和農田水利會官派兩項議題很關注，所以共同來推，沒有考慮選舉問題。

逐鹿台南 高不諱言艱鉅

對於2018選戰規畫，高思博說，對國民黨來說，全國都不好選，但台南是「艱鉅中的艱鉅」。他作為國民黨的中生代，向來主張國民黨要有新戰法，全面由中生代應戰，是全國一盤棋的狀況。不過還是要看黨中央布局，如果要選，就盡力去打，勝算高低要置之度外。

站台？ 不會讓朋友為難

對於前台南大學校長黃秀霜也有意再挑戰台南市長，高思博說，先看黨中央協調狀況，因為初選十分耗費人力、物力，以國民黨現在的狀況，盡可能不要耗費在初選上比較好。

高思博也說，民進黨黨內的競爭比較厲害，國民黨大家都還OK，應該不會出現太強烈的情況。

至於屆時參選會不會邀蘇煥智站台？高思博說，選舉是一件很有政黨立場的事情，朋友一場不能讓對方為難。選舉的事情現在還沒有一定，但對於這麼有政黨立場的事，還是會顧及自己的政黨立場，不會做這麼有政治意涵、讓人為難的事情。

制衡柯P 蘇還在評估中

至於曾表態有意角逐台北市長寶座的蘇煥智，在被問及參選規畫時，僅低調表示「目前還在評估」，聽取各方意見中。

蘇煥智表示，每次的選舉，都是一個改變台灣的重要機會，所以在選舉當中，應該要把現階段台灣的困境有機會做更完整的表達。

對於外界評估只要蘇煥智出馬，就會瓜分台北市長柯文哲選票，導致「蘇柯相爭，藍營得利」，蘇煥智說，他還沒想到這個問題，現階段考慮的是2018是台灣階段性檢討議題的時刻，也是階段性推動議題解決、推動台灣往前邁進的機會。

(中國時報)