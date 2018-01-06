新聞透視－藍軍 誰願意十年磨一劍？

2018年01月06日 04:09 中國時報 王正寧

台南市被視為國民黨「超艱困」選區，市長一役，自己推人或在野聯盟，黨內呈現拉鋸。關鍵在於目前檯面上人選與綠營表態參選者民調都有相當差距，才會有「成功不必在我」，但求議員席次極大化的呼聲。

的確，2016年的總統選舉，蔡英文在台南市囊括67.5％的得票率，是全國最高得票率的城市，而國民黨的朱立倫僅得到22％的選票。此外，民進黨的台南立委黃偉哲，更是一舉拿下76％選票，摘下全國得票率第一的桂冠。

不過，國民黨過去在台南也是長期執政，即便曾是綠營人氣王的陳水扁，參選台南縣長也遭滑鐵盧。2008年的總統選舉，民進黨的謝長廷在原台南市的得票率不到47％，還臣服在國民黨的總統候選人馬英九之下。2012年派出蘇俊賓扮「刺客」，其實是打得漂亮。

當時僅以1萬出頭票落敗的蘇俊賓，發表敗選感言曾許諾，「國民黨南部再起，一定少不了我！」但這顆國民黨的種籽並沒有落地生根。更不要說，落選就與台南脫節的立委，如何說服選民手中的票投給國民黨？藍營在南台灣會輸到脫褲其來有自，怨不得人。

看看民進黨的經驗，不但給年輕人參選、失敗的機會，配合不服輸的鬥志，持續蹲點，十年磨一劍例子比比皆是；靠著這股哪裡跌倒哪裡爬起來的「鬥魂」，逐步「綠化」民進黨所謂的「民主沙漠」。

在南台灣，國民黨可謂長期在野，而且情況更見惡化，但始終不見黨內有何「重整」計畫，只見選舉一到，急就章地抓伕，像溺水的人急找救生圈般，甚至連毫無選舉意願與經驗的黨工都臨時被推出來應卯，只因泱泱大黨不能在選舉中缺席。

沒有黨產的國民黨，如果願意脫下皮鞋、換上草鞋，與基層接地氣、搏感情，並長期培養優秀年輕人，並持續深耕地方，自然不致選舉一到就捉襟見肘，找不到可戰之將，綠地重現藍天其實不是全然沒機會。

(中國時報)