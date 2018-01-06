張芳麗退選 改挺宋瑋莉

基隆市議員、前議長張芳麗（右）宣布退出國民黨基隆市長初選，並且力挺現任議長宋瑋莉（左），2人相互擁抱，表示藍軍要團結。（張穎齊攝）

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中國時報
╱基隆報導

國民黨基隆市長初選形成3搶1局面！前基隆市議長、現任議員張芳麗，預定5日登記參與黨內初選，不料卻突然宣布退選，並改支持現任議長宋瑋莉，此舉引來昨天登記參選的前紐西蘭大使介文汲炮轟，認為張的作法不可取，對黨的形象不好。

張芳麗是基隆市首位女議長，當選過6屆基隆市議員，2009年國民黨基隆市長初選時，在表態參選後以「顧全大局」為由退出選戰，這次初選，張芳麗退出戰局後，目前藍營登記參與初選的有宋瑋莉、介文汲和前移民署長謝立功。

原預計5日登記參選的張芳麗宣布退選後，宋瑋莉在15分鐘內趕抵市黨部與張相互擁抱，並肯定張芳麗是國民黨不可或缺的優秀人才與支柱，也特別感謝「阿麗姐」謙讓。

「對黨形象不好！」介文汲完成初選登記，對於張芳麗退選，他認為「太突然」，因為參選這件大事，會牽涉到所有市民對國民黨的觀感，若突然又不參選，他覺得這樣的作法並不可取，也會讓國民黨對外的形象不好。

面對批評，張芳麗表示，她在1970年就加入國民黨，是忠誠的黨員，看到有13位黨內議員共同為宋瑋莉站台，讓她決定為黨的團結與大局著想宣布退選，並改為支持宋。她強調，這是黨內初選又非正式選舉，大家協調好就好，不理會介文汲的批評，愛怎麼講也是介的事。

此外，搶下登記頭香的謝立功，5日開始掃街拜票，針對張芳麗的退出，他對於張選擇以不同身分繼續為民服務感到欽佩，因為選舉目的就是為了服務民眾，也是一種民主的表現，感謝阿麗姐為大家上了一堂民主課，黨內君子之爭結束後，凝結出的團結才是最大力量。

(中國時報)

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