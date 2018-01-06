新聞側寫－空喊團結 不如端出政見牛肉

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中國時報

前基隆市議長張芳麗登記前夕退出初選，雖讓同志介文汲陣營有所質疑，不過政壇人士認為是識時務的舉措，終究有政績的民進黨籍市長林右昌，並非吳下阿蒙，不管國民黨未來是前移民署長謝立功、基隆議長宋瑋莉或前駐紐西蘭大使介文汲何人出線挑戰，千萬不要再迷戀基隆市藍大於綠的基本盤，關鍵應是端出牛肉，才有機會綠地變藍天。

張芳麗2日宣布投入國民黨基隆市長初選，72小時不到，5日即以「團結」為由、宣布退選並支持宋瑋莉，讓國民黨基隆市長初選重回「3搶1」局面，不少支持者雖「霧裡看花」，不過，張以大局為重，同樣也獲得掌聲，因為成功不必在我。

宋瑋莉長年深耕地方，基層實力雄厚，但這次裁判兼球員，身兼市黨部主委，又投入初選，且張芳麗又在登記前夕急流勇退並支持她，也難怪謝立功要質疑有「黑箱作業」之嫌，不過，謝的說法並不圓滿，因為參選與否是每位國民黨員的權利，而張的選擇，並沒對錯，初選只是鬩牆之爭，打完初賽還有硬戰等著。

林右昌上任3年來，在基隆諸多規畫與建設，讓不少市民覺得有感，加上民進黨中央執政，讓林在前瞻計畫中替基隆市爭取到輕軌捷運預算，先前「城市產業博覽會」也風評不錯，成為林競選連任的有利政績，而林正以毋恃敵之不來，恃吾有以待之，藍軍就好好初選求勝出，不要再鬧內鬨。

(中國時報)

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