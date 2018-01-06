國民黨台東縣長人選全民調決定 廖、饒尊重

2018年01月06日 04:09 中國時報 黃力勉 ／台東報導 ／台東報導

國民黨中央針對參選首長有爭議的縣市，將採全民調決定人選，有意參選台東縣長的議長饒慶鈴、立委廖國棟都不約而同地表示，對於黨中央的決議會遵守，但民進黨一定會見縫插針、上下其手，但目前看來全民調是最公平的方式。

民進黨台東縣黨部主委李翠峯表示，全民調是國民黨的家務事，民進黨不會介入，也不會號召民眾去支持特定參選人，再者，2位參選人都是強勁的對手 ，不管誰出線，都是一場辛苦的選戰。

饒慶鈴參選縣長表態參選已久，多年來勤於經營基層，不過已經5連任立委的廖國棟也來勢洶洶，表態爭取國民黨提名，讓兩陣營劍拔弩張，在黨中央歷經2次協調都沒有結果，因此最終將採全民調決定最後誰代表國民黨參選台東縣長。

國民黨台東縣黨部主委吳秀華表示，目前饒、廖兩人協調尚未破局，黨部仍盡力協調，2人都希望不要走到初選，但下周的協調如果沒有結論，最終還是指能依全民調進行。

她說，民進黨在全民調中能運作的空間有限，而且全民調也是中央的政策，台東也會比照辦理，目前時程將會在1月底前完成全民調並公布勝出人選，一切在農曆年前會塵埃落定。

對於全民調的做法，廖國棟強調，大家都知道民進黨一定會從中運作，將票灌給比較容易勝選的對手，雖然全民調是最省事的做法，但後遺症卻是不容忽視。

饒慶鈴則說，全民調的過程中一定會有民進黨的干擾，不管怎麼做都無法避免，既然黨中央已經決議以全民調決定人選，一切就照規定走，她也會遵守全民調的結果。

對於民進黨台東縣長候選人劉櫂豪已經展開布局，許多國民黨支持民眾也不免憂心忡忡，僅希望能快點結束初選紛爭，盡快推出人選。

(中國時報)