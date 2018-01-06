抗空汙 教團籲教室裝清淨機

高雄空汙嚴重，部分地區小學生一看到紅旗就戴口罩上課。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導

中南部地區飽受空汙、霾害威脅，高雄市教育產業工會分析空品監測資料，發現全市有17區屬極度危害，呼籲市府為區內190所學校裝空氣清淨機，保障12萬學童健康；但高市教育局認為清淨機效果有限，目前與業界研議其他過濾設備。

「政府不能只會掛空汙旗！」高市教育產業工會理事長廖建中說，雲林西螺文昌國小是全台唯一教室全裝空氣清淨機的學校，家長、學生反應非常好，部分深受過敏所苦的學生，短短半年內症狀即明顯改善。

教育局認為效果有限

高教產總幹事林孟楷指出，根據監測資料，高雄共17區屬空汙極度危害區，區內有135所小學、55所國中，學生數約12.6萬人。

全國教育產業總工會祕書長劉亞平表示，《室內空氣品質管理法》分批公告公家機關、賣場、醫院等適用對象，卻遲遲不將教室納入，為了孩子健康，呼籲市府替嚴重空汙區的教室裝空氣清淨機，「預算2.1億就夠了，和免費搭公車差不多！」

然而，高市教育局表示，包括左楠、仁武、小港等地區9所國小曾裝空氣清淨機，但因教室非密閉空間，清淨機改善效果有限。

教育局重申，已聯合三級學校成立「高雄市校園空汙防制聯盟」，共180校加入，除了規畫「空氣汙染防制行動計畫」，研發空品教育課程教材，另與大專院校、業界合作推出改善校園空氣品質實驗方案，維護師生健康。

員林公所贈學生口罩

另外，彰化縣員林市公所舉辦對抗空汙教育座談會，市長張錦昆邀集全市中小學校長、家長會長一起討論對策，公所並採購5萬多個口罩，由全市3所國中、9所國小的校方代表受贈。

台中市也飽受空氣汙染，主婦聯盟台中分會、台中市親子共學團等去年多次走上街頭，爭取在空汙重災區教室裝設空氣清淨機，目前已確由台中火力發電廠埋單。台電表示，中火附近龍井區11所國中小學校均已提出申請。

(中國時報)

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