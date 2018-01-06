新聞透視－搶救呼吸權 實質對策勝空洞聯盟

2018年01月06日 04:10 中國時報 林宏聰

空汙、毒品是近來校園內備受重視的問題，各界等著看政府如何提解方，不料，高市教育局仍不改傳統口號思維，號召學校分別成立「校園空汙防制聯盟」、「反毒諮詢團」，華麗宣誓背後，看不出實質可行對策，恐淪為又一次高空煙火秀。

空氣汙染是高雄沉痾，得跨局處因應，環保局從源頭減汙，也和交通局、捷運局砸重金規畫免費搭公車，教育局當然沒置身事外，找180所學校組「校園空汙防制聯盟」，日前風光成軍。

但細看聯盟策略，包括校園綠美化、因應空汙調整課程內容、辦空汙教案競賽、工作坊等，不是已在做，就是徒具形式，另開出「樂活運動館」支票，酷似市府始終蓋不成的各區運動中心，能否落實還是問號。

唯一有亮點的，應是幼兒園裝設空氣清淨機，但面對教師團體要求國中小學教室加裝清淨機，教育局又說效果不大，政策前後矛盾卻不自知。

無獨有偶，面對毒品防治，教育局又搞「聯盟」，拉三級學校校長、學務主任宣誓合組「校園反毒諮詢服務團」；或許該問一問成立大會現場老師們，誰相信光靠跳舞、標語、毒品教具就能「建立反毒共識」？

找出癥結、對症下藥才能解決問題，動輒勞師動眾，華而不實推東南西北聯盟，不僅唬弄市民，更彰顯執政團隊已束手無策，把「聯盟」當成走夜路吹的口哨，虛張聲勢罷了。

(中國時報)