新聞透視－搶救呼吸權 實質對策勝空洞聯盟

友善列印
中國時報

空汙、毒品是近來校園內備受重視的問題，各界等著看政府如何提解方，不料，高市教育局仍不改傳統口號思維，號召學校分別成立「校園空汙防制聯盟」、「反毒諮詢團」，華麗宣誓背後，看不出實質可行對策，恐淪為又一次高空煙火秀。

空氣汙染是高雄沉痾，得跨局處因應，環保局從源頭減汙，也和交通局、捷運局砸重金規畫免費搭公車，教育局當然沒置身事外，找180所學校組「校園空汙防制聯盟」，日前風光成軍。

但細看聯盟策略，包括校園綠美化、因應空汙調整課程內容、辦空汙教案競賽、工作坊等，不是已在做，就是徒具形式，另開出「樂活運動館」支票，酷似市府始終蓋不成的各區運動中心，能否落實還是問號。

唯一有亮點的，應是幼兒園裝設空氣清淨機，但面對教師團體要求國中小學教室加裝清淨機，教育局又說效果不大，政策前後矛盾卻不自知。

無獨有偶，面對毒品防治，教育局又搞「聯盟」，拉三級學校校長、學務主任宣誓合組「校園反毒諮詢服務團」；或許該問一問成立大會現場老師們，誰相信光靠跳舞、標語、毒品教具就能「建立反毒共識」？

找出癥結、對症下藥才能解決問題，動輒勞師動眾，華而不實推東南西北聯盟，不僅唬弄市民，更彰顯執政團隊已束手無策，把「聯盟」當成走夜路吹的口哨，虛張聲勢罷了。

(中國時報)

抗空汙 教團籲教室裝清淨機 去年10大「心」聞出爐！女作家輕…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。