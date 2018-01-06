去年10大「心」聞出爐！女作家輕生 衝擊心理最大

2018年01月06日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

為了解過去一年，哪些新聞最影響國人的心理健康，中華民國諮商心理師公會全聯會昨公布2017年度10大「心聞」，當中以「女作家抑鬱輕生」最受國人關注，「台大潑酸事件」與「北一女新生輕生」校園輕生和傷人事件，也分居第2和第5名；吵了一年的一例一休衝擊，也因讓民眾和企業皆無所適從，高居10大心聞的第3名。

諮商心理師公會全聯會連續第5年舉辦年度10大心聞票選活動，經949名民眾和502名諮商心理師投票，選出的2017年10大心聞依序為「女作家抑鬱輕生、「台大潑酸案」、「一例一休衝擊」、「同婚釋憲」、「北一女新生跳樓身亡」、「台灣民眾憂鬱比率高」、「傅達仁推動安樂死合法化」、「長照法三讀通過」、「齊柏林墜機身亡」、「妙禪信徒募資供養」。

諮商心理師公會全聯會理事長徐西森指出，過去幾年的重大心聞，多為天災與人禍，包括鄭捷的捷運隨機殺人、八仙塵爆、台南維冠大樓倒塌、高雄氣爆等，去年則以「公共政策」、「社會關注」、「個人心理健康」等3種相關議題，最影響國人。

徐西森進一步強調，10大心聞中，「個人心理健康」就佔了3項，包括女作家、台大潑酸、北一女新生，凸顯青少年性教育、校園安全等種種問題。台南市諮商心理師公會理事長黃雅羚補充，國高中的性教育課程，多只教導像是如何避孕等觀念，但現在的學生，其實早就在面對各種更複雜的情感問題，當前的學校教育早已無法提供足夠的資訊。

10大心聞中，有多項和自殺議題有關。黃雅羚提醒，青少年是自殺的高峰期，而且像是環境改變、壓力變大等因素，都可能讓青少年情緒失衡，此外，約有5至7成的自殺個案「有跡可循」，她也呼籲民眾，平時應更重視周遭親友，若發現有個性轉變、食慾降低、睡眠不佳、人際疏離等反常表現時，可透過「陪伴和轉介」，避免憾事發生。

全國各縣市自殺防治專線0800-788-995

(中國時報)