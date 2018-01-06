辦健保卡須附照 最快6月上路

友善列印
中國時報
／台北報導

你的健保卡上有照片嗎？健保署著手修訂相關辦法，最快今年6月，民眾新辦健保IC卡或因毀損、遺失補辦，須提供足以辨識本人相貌的照片，並將其列印於健保卡上，但新生兒及有特殊理由的民眾可以不提供；不過，該辦法沒有罰則、沒有強制力，健保署希望民眾配合，逐步提高有照片健保卡的比率。

健保署承保組科長吳昕表示，包括國人及部分外籍人士，現有2400多萬人領有我國健保卡，但有1/4、即大約600萬人的健保卡上面並沒有照片，就醫時須要額外出示身分證、駕照等證明文件，外籍人士則要出示居留證。

由於現在影像照片都已數位化，為方便醫療院所核對身分，也讓民眾出門就醫時能少帶一張證件，吳昕指出，健保署近來著手修訂「全民健康保險保險憑證製發及資料存取管理辦法」，未來除了新生嬰兒、或因特殊情形難以提供相片，必須申請無相片健保卡，其餘民眾在申請新的健保卡，或因健保卡遺失、毀損等因素換補發卡時，須提供足以辨識本人相貌的相片，將其列印於健保卡上。

吳昕說，民眾除了可自行提供在外拍攝的照片，辦理健保卡的各健保聯合服務中心和聯絡辦公室也會提供免費拍照服務。

吳昕表示，辦法修訂目前為預告階段，若進行的順利，最快今年6月即會公告上路，礙於經費，民眾手上無照片的健保卡暫時不需換發，待日後遺失或因毀損須換發時，再換有照片的健保卡即可；該辦法希望逐年提高有照片健保卡的比率，沒有設立罰則，也沒有強制性，民眾若真的不想放照片在健保卡上，也會從寬認定。

(中國時報)

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