萬金石跑衣亮相 秀出紫色魅力

「2018新北市萬金石馬拉松」5日上午舉行跑衣暨周邊商品發表會，名模跑者林又立穿上紫色跑衣亮相走秀。（譚宇哲攝）

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中國時報
／新北報導

上周甫獲國際田徑總會銀標籤認證的「2018新北市萬金石馬拉松」，5日上午舉行跑衣暨周邊商品發表會，名模跑者林又立、世大運金牌選手楊俊瀚、鄭兆村等人穿上萬金石馬拉松紫色跑衣及周邊商品亮相走秀，展現運動時尚魅力。

萬金石馬拉松跑衣暨周邊商品發表會由台灣首位完賽4大極地馬拉松的女子選手、國際名模林又立領軍，攜手楊俊瀚、鄭兆村及中華排球隊長陳菀婷等人到場走秀，大秀馬拉松運動時尚，新北市副市長侯友宜也特地穿上紫色跑衣，化身時尚模特兒。

侯友宜說，萬金石馬拉松已是台灣最高等級的馬拉松賽事，他本身也參加萬金石馬拉松12年，希望未來逐年讓賽事品質愈來愈好，朝向金標籤認證邁進。

設計今年跑衣的台灣本土設計師賴佳韋指出，色彩權威PANTONE公布2018年度代表色是「紫」色調，因此，跑衣以萬金石海岸線賽道天空粉紫色的晨曦，轉為較搶眼的紫色作為底色，搭配代表逆風向前的粉色線條，將速度感呈現在跑衣上，並融入「女王頭」為主題，象徵跑者不畏艱難、逆風向前的精神。

周邊商品視覺則由國內潮流訂製品牌「第一出品One Made it」團隊設計，將萬金石馬拉松英文名稱「Wan Jin Shi」以草寫字體帶出奔馳感，並將「Wan Jin Shi」的i使用女王頭躍然於上，別具創意。

新北市萬金石馬拉松前身為2003年舉辦的「金山馬拉松」，將邁入第16屆，隨著賽事品質、規模逐年升級，漸漸從一場僅約4000人參加的地方性小型體育賽事，成為超過萬人參與、全台唯一國際田徑總會認證的銀標籤賽事，今年賽事將於3月18日登場。

(中國時報)

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