郵局加薪3％起跳 郵差調幅5％

圖為中華郵政台北金南郵局。（杜宜諳攝）

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中國時報
／台北報導
中華郵政確定加薪3-5％，交通部政務次長兼代中華郵政公司董事長王國材表示，基層人員約1.2萬人，加薪幅度為5％。（杜宜諳攝）

全國軍公教人員今年加薪3％，中華郵政響應政策，經董事會及交通部拍板後，確定整體加薪3～5％。交通部政務次長兼代中華郵政公司董事長王國材昨指出，中華郵政基層人員約1.2萬人，加薪幅度達5％，後續待立法院通過預算後，就會追溯實施。台灣港務公司昨亦宣布，配合政府軍公教調薪3％。

王國材出席「中華郵政不老運動—銀髮健康百分百」活動時，接受訪問時強調，今年一般員工將加薪3％，但基層郵差因比較辛苦，因此加薪幅為5％。希望藉由調高基層員工加薪幅度，留才且照顧到員工，同時也可延攬優秀的新人才加入。

中華郵政指出，這幾年未有調薪計畫，但有調級，2010年是專2人員調3級，薪資約加2,800多元。2015年則是專1、專2人員皆調2級，薪資約加1,900～2,000元。

台灣港務公司也跟進

台灣港務公司昨宣布，配合政府軍公教調薪3％之外，還要優於政策，將調整基層人員之薪資結構，以較大幅度調整待遇，讓同仁感受公司用心。台灣港務公司董事長吳宏謀指出，過去一年面臨海運聯盟重組、大型航商整併等市場重大挑戰，但在同仁打拚下，再次繳出亮麗的成績單，不僅高雄港維持千萬TEU（20呎標準櫃單位）的作業量，連續4年穩固千萬TEU級貨櫃港地位，郵輪旅客還創新紀錄，突破100萬人次。

吳宏謀說，企業經營以人才為本，員工專業能力與向心力是公司發展首要任務，公司除配合政府107年度軍公教調薪3％外，將同時規畫調整基層人員薪資結構。依目前規畫，第1級職務層次基層人員，調整幅度約達5.2％至5.62％；第2級職務層次基層人員，調整幅度約4.01％至4.2％。

不老運動今年辦80場

中華郵政響應「長青長、長照短」理念，自去年第4季起舉辦系列「中華郵政不老運動」。王國材說，從中華郵政保戶開始，今年預計80場，希望老人家盡量參加，包含踏青、唱歌活動等等，甚至還會與郵政醫院異業合作，舉辦健康諮詢、簡單健診，讓老人家健康，並且過比較好的人生。

(中國時報)

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